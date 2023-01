Napoli vs. Roma, Italia Datato 20

Entrambe le squadre hanno battuto i loro ultimi rivali e ne hanno aggiunti tre all’inizio della giornata, quindi ci si aspetta una partita equilibrata, in cui nessuna delle due cercherà di regalare nulla.

Il Napoli ha vinto 2-0 nell’ultima partita contro la Salernitana. Hanno vinto 3 e perso 1 delle ultime 4 partite. Di cui hanno segnato 4 gol, l’ha convertito in 12 gol.

All’inizio della giornata, la Roma ha battuto lo Spezia 2-0. Come risultato delle ultime partite della stagione in corso, ha 2 vittorie e 2 pareggi. In quei combattimenti è riuscito a festeggiare 8 gol e ne ha segnati 3 al suo arco.

Nelle ultime 5 partite di campionato il bilancio tra le squadre è a favore della squadra locale, che ne ha vinte 3 e terminate con 2 pareggi.

La squadra locale è in testa e ha raggiunto i 50 punti (16 PG – 2 PE – 1 PP), la ospite ha raggiunto i 37 punti ed è quinta in campionato (11 PG – 4 PE – 4 PP).

Daniel Orsato sarà l’arbitro della partita.

Napoli e Roma orari, a seconda del paese

Argentina vs Cile (Santiago): 16:45

Colombia e Perù: 14:45

Messico (Messico) – Nicaragua: 13:45

Venezuela: 15:45

