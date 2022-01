Napoli vs Salernitana | Serie A: il Napoli coordina il peccato per la Salernitana

ea Chucky Lozano di Napoli Scanalature (4-1) Al Salerno Allo stadio Diego Armando Maradona dove stare La lotta per i primi tre Dalla tavola generale della serie A.

Il Duello Partenopei è iniziato con diversi avvertimenti, ma Il suo primo gol arriverà fino al 18′, Quando Giovanni Gesù Hai rotto la parità. Nonostante la partita non sia stata complicata per la squadra di Chucky Lozano, Il suo momento più difficile è arrivato al 33′ quando la Salernitana ha pareggiato la partita.

Quando sembrava che il pareggio sarebbe rimasto di fronte al secondo tempo, Dries Mertens ha riconquistato il vantaggio del Napoli al 45+3 minuto. Chi non è più nel secondo tempo è stato Chucky Lozano che, per quanto ci abbia provato, non ha potuto influenzare le azioni offensive del Napoli. Lasciò il posto a Lorenzo Insigne.

La partita è stata decisa in soli otto minuti del sequel. il 48′ Rahmani Ha segnato il terzo gol per il Napoli, A 51 anni ho lasciato la Salernitana con 10 uomini Per espellere Veseli e Al 53′ Insigne Metti numeri specifici, l’obiettivo che l’ha fatto Il numero dei gol segnati da Maradona è quello del girone del Napoli.

Con questo risultato, Il Napoli sale al secondo posto con 49 punti, quattro punti dietro la capolista Inter e in attesa Cosa fa il Milan (3° posto con 48). Dal canto suo, la Salernitana resta in fondo alla classifica con sole 10 unità.

Altre notizie su Micron e il vaccino in Messico

Quanti giorni dovrebbe essere isolata una persona con Covid-19?

Quali sono i sintomi del Covid per la variabile micron e quando scompaiono?

Come scaricare il certificato di vaccinazione Covid-19 tramite WhatsApp

Vaccinazione COVID-19 per bambini CDMX: non hai ancora 15 anni? Puoi registrarlo

Posso ricevere il vaccino di richiamo se ho il Covid-19 con un micron o qualsiasi tipo di virus?

Omicron nei bambini: diarrea, bronchite, tosse con espettorato ed effetti di una nuova variante COVID-19.