Naranjeros, Sultanes e Venados sono imbattuti al via del secondo giro della LMP

Agustin Murillo e Julian Ornelas hanno messo a segno due fuoricampo nella parte inferiore del nono inning per completare una rimonta di cinque round, e Charros de Jalisco ha sconfitto Algodoneros de Guasavi sabato 11-10 nell’attività di sabato nel Pacifico messicano. lega.

Japhet Amador è andato 2 su 5 con un fuoricampo e tre RBI, Felix Perez Homer ha aggiunto due round e Jose Manuel Rodriguez Kahn ha aggiunto 5 su 3 con tre punti segnati per completare l’attacco vincente.

L’ex giocatore della Premier League, Roberto Osuna (3-2), si è ritirato nel primo tempo per segnare la vittoria, mentre l’opposto è andato al record di Rafael Cordova (0-2), dopo aver concesso ai due padroni di casa la vittoria. Una vittoria per Charus in solo un terzo del gioco.

A Monterrey Fernando Perez ha vinto 3-2 con la RBI e Jose Manuel Orozco ha risposto con un’altra canzone della RBI come colpo di pizzico, i Sultans hanno fatto affidamento su un forte inizio di Carlos Teller per sconfiggere gli Eagles 3-0. di Messicali.

Il cassiere (1-1) ha coperto cinque anelli vuoti in cui ha lanciato una palla con appena tre colpi per vincere la partita, che Manuel Chavez ha perso (0-3), nonostante abbia ricevuto una partita e tre colpi in cinque round.

A Obregón, Joey Meneses ha segnato una doppietta RBI con un colpo all’inizio del 12° inning regalando a Tomateros de Culiacán una drammatica vittoria per 6-5 sugli Yaquis.

Roman Ali Solis era 4-2 con un fuoricampo con quattro RBI, e Jose Guadalupe Chavez ha aggiunto l’assolo di Homer per completare l’attacco di Tomateros.

Zacht Hartmann (3-3) ha segnato una vittoria per 3-1/2 consecutiva nella partita senza subire reti, e Alexis Portillo ha perso (1-3) dopo aver permesso alle squadre di avanzare nel primo tempo.

A Los Mochis, l’ottimo inizio della stella Juan Pablo Oramas ha portato alla vittoria per 5-1 di Hermosillo Naranjeros su Caneiros.

Oramas (3-3) è stato in grado di concedere un solo punto nonostante abbia preso otto valide in 6 2/3 inning per vincere la partita, e Leuris Gómez (1-4) ha perso, dopo aver ricevuto quattro touchdown e sei valide in sette stagioni.

In attacco, Julian Leon 4-2 con RBI, Walter Ibarra 3-1 con RBI, Jose Cardona 4-2 con una corsa.

A Navogua, Ricardo Valenzuela è stato 3-2 con un fuoricampo e due RBI, Edson García è stato 4-1 con due RBI e Leo Germán è stato 5-2 con un doppio e RBI a guidare Venados de Mazatlán. 6 vittorie su maggio.

Gerardo Gutierrez (1-1) si è ritirato da due turni e due terzi senza concedere una corsa per prendere la vittoria, mentre la battuta d’arresto è andata al numero di Carlos de Leon (5-2), con cinque round di quattro touchdown e otto valide.

Hermosillo, Monterrey e Mazatlan guidano il secondo turno con il punteggio di 2-0, seguiti da Jalisco, Guasavi, Ciudad Obregon e Culiacan 1-1, oltre a Navogua, Los Mochis e Mexicali con il punteggio di 0-2.