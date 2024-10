NASA e SpaceX rinviano il lancio della missione Europa Clipper – Telemundo 52

La NASA e SpaceX domenica hanno rinviato fino a nuovo avviso il lancio della missione Europa Clipper, che avrebbe dovuto decollare dalla Florida (USA) giovedì prossimo, 10 ottobre, e che ora è stato rinviato a causa del previsto impatto dell’uragano Milton.

Questo ciclone tropicale, formatosi questo fine settimana nel Golfo del Messico, dovrebbe approdare a metà della prossima settimana sulla costa occidentale della Florida, e da lì attraverserà la penisola nel suo cammino verso est e si sposterà verso ciò che porterà forti piogge e effetti del vento a Cape Canaveral.

Dopo l’uragano, “una volta ottenuto il via libera, seguito da una valutazione delle strutture e dalle procedure di recupero, identificheremo la prossima opportunità di lancio per la missione di punta della NASA”, ha affermato oggi l’amministratore della NASA Tim Dunn. Programma di servizi della NASA.

La navicella spaziale Europa Clipper è stata trasportata venerdì sulla piattaforma di lancio 39A del Kennedy Space Center, come parte dei preparativi finali per il suo viaggio verso la luna ghiacciata di Giove.

Secondo la NASA, la nave è stata messa in sicurezza al Kennedy Center, che oggi ha iniziato i preparativi per l’atteso arrivo di Milton, che si prevede colpirà la Florida come un grande uragano (categoria 3, 4 o 5 sulla scala Saffir-Simpson).

Europa Clipper, la più grande navicella spaziale mai costruita dalla NASA per l’esplorazione planetaria, orbiterà attorno alla luna ghiacciata di Giove, Europa, e cercherà di determinare se può sostenere la vita.

Dopo il decollo dal Kennedy Space Center in Florida, la navicella spaziale viaggerà per 2,9 miliardi di chilometri fino a raggiungere Giove nel 2030 per osservare Europa, che si ritiene supporti le giuste condizioni per la vita sotto la sua superficie: acqua ed energia. E chimica.

L’Agenzia spaziale americana fissa altre possibili date di lancio per questa missione, che durerà quattro anni, fino al 6 novembre.