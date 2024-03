NASA e Spazio

L'ottava missione commerciale con equipaggio della NASA e SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale, composta da tre americani e un russo, è stata lanciata domenica (03/03/2024) dalla Florida, dopo che il lancio è stato rinviato due volte a causa dei forti venti al momento del lancio centro.

Il lancio è avvenuto oggi come previsto, alle 22:53 ora locale sulla costa orientale degli Stati Uniti (3:53 GMT) dal Kennedy Space Center, nella Florida centrale, a bordo della navicella spaziale Dragon, Endeavour, dalla navicella spaziale supportata dal 39A. . Razzo Falcon 9.

Gli astronauti della NASA Matthew Dominick, Michael Barratt e Janet Epps e l'astronauta russo della Roscosmos Alexander Grebenkin voleranno a bordo della nuova missione commerciale SpaceX Crew-8.

Questi voli sono iniziati nel 2020 e hanno consentito agli Stati Uniti di inviare nuovamente astronauti dal suolo americano dopo la cancellazione del programma Space Shuttle nel 2011.

Dall'ultimo volo della navetta Atlantis nell'orbita terrestre nel 2011, la NASA ha dovuto utilizzare solo sistemi di lancio russi, come Soyuz, per lanciare gli astronauti in orbita.

Il lancio di oggi fa parte del Commercial Crew Program (CCP), che mira a rendere gli Stati Uniti un “trasporto umano sicuro, affidabile ed economico” da e verso la Stazione Spaziale Internazionale attraverso una partnership con l'industria privata americana.

Questo è l'ottavo nuovo volo dell'equipaggio e la nona missione di volo spaziale umano a bordo della navicella spaziale Dragon di SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale per CCP.

Se tutto andrà come previsto, gli astronauti dovrebbero arrivare al laboratorio di microgravità il giorno dopo la partenza.

Come per le precedenti missioni del programma, gli astronauti rimarranno a bordo della ISS per sei mesi, vivendo e lavorando per alcuni giorni come parte di un totale di 11 membri dell'equipaggio.

L'attuale equipaggio della ISS, composto da sette membri della Expedition 70, si sta preparando a ricevere il quartetto di Crew-8, che attraccherà nella porta anteriore del modulo Harmony. I nuovi compagni indagheranno su vari fenomeni alieni per migliorare la vita degli esseri umani che vivono sulla Terra e oltre.

Esploreranno i meccanismi alla base dei disturbi neurologici e i modi per prevenire i cambiamenti dei fluidi che si verificano negli astronauti che vivono nello spazio.

I quattro astronauti faranno un viaggio di andata e ritorno di un giorno attorno alla Terra prima di atterrare al largo della costa della Florida, concludendo una missione nello spazio di sei mesi e mezzo.

p (efe, ap)