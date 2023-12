NASA: Hanno localizzato il primo pomodoro raccolto nello spazio, dopo che era scomparso: El Sol de Puebla

Dopo I primi pomodori coltivati ​​nello spazio Frank Rubio lo ha persodopo alcuni mesi di divenire Un argomento divertente tra astronauti e dipendenti della NASAFinalmente La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha risolto il mistero e ha annunciato la scoperta di questo alimentoPorre fine a tutte le speculazioni al riguardo Rubio l’aveva mangiato.

E forse ovunque nell’universo, Le verdure fresche e mature sono più preziose di quelle trovate sulla Stazione Spaziale Internazionaledove gli astronauti vivono per diversi mesi e fanno affidamento principalmente su prodotti confezionati e non deperibili.

Ecco perché, Franco Rubioemerso nel 2023 per la sua fondazione Il record per la permanenza più lunga di un astronauta americano nello spazio è stato di 371 giorniera diventato Il personaggio centrale di questo caos Che sono passati mesi senza che si risolvesse, perché lo era È sospettato tra gli scherzi di mangiare pomodori.

Frank Rubio è stato liberato dal senso di colpa per la scomparsa dei pomodori

Nel marzo di quest’anno, Frank Rubio ha raccolto uno dei primi pomodori coltivati ​​nello spazio Secondo lui, lo ha conservato correttamente. Tuttavia, subito dopo Ed è scomparso nella vastità dello spazio Da allora, in un ambiente di microgravitàTutto ciò che non è fissato al muro rischia di galleggiare.

“L’ho messo in una piccola borsa, e uno dei miei compagni di squadra stava facendo un evento (pubblico) con alcuni scolari, e ho pensato che sarebbe stato bello mostrarlo ai bambini: ‘Ragazzi, questi sono i primi pomodori raccolti nello spazio. ‘Rubio ha detto durante un evento in ottobre.Ero abbastanza sicuro di averlo riallacciato come avrei dovuto… e poi sono tornato e me ne sono andato“Ha commentato.

È persino successo 20 ore per cercarloMa Non si è mai presentatoLa cosa strana è che non c’era alcuna ragione scientifica per cui l’astronauta trascorresse tutto questo tempo cercando di trovare verdure. Semplicemente Voleva dimostrare ai suoi colleghi che non lo mangiava.Come hanno detto in molti, secondo The Guardian.

E così, due mesi dopo, l’astronauta, È stata Yasmine Moghbeli ad annunciare la scoperta di questo cibo perduto nello spazioDurante una cerimonia commemorativa 25° anniversario del veicolo: “Bene, potremmo aver trovato qualcosa che qualcuno stava cercando da molto tempo.“, ha detto scherzando.

I pomodori sono riapparsi dopo due mesi

Il famoso groviglio di pomodori è diventato un tale mistero che quando Frank Rubio atterrò sulla Terra il 27 settembre, disse ai giornalisti: “Ero sicuro di averlo nel posto giusto. Quando sono tornato, lui non c’era più. Spero che un giorno qualcuno trovi una piccola cosa rugosa.“.

Tuttavia, dovevano farlo Passa qualche mese Così avrebbero potuto finalmente ritrovarlo e l’astronauta avrebbe potuto essere scagionato: “Il nostro buon amico Frank Rubio, che stava tornando a casa, è stato accusato per qualche tempo di aver mangiato pomodori, ma possiamo scagionarlo.Moghbeli ha detto.

da qui, È stato “consolato” dai colleghi di Rubio E così si accorsero che alla fine non lo mangiò:”Il nostro caro amico Frank Rubio è da tempo accusato di mangiare pomodori. Ma possiamo scagionarlo. Abbiamo trovato i pomodori“L’astronauta della NASA ha spiegato. Quindi, I pomodori appaiono nello spazioÈ un enorme sollievo per Frank, insomma Non dovrebbe essere ricordato come un ladro di pomodori.

È importante menzionarlo La Stazione Spaziale Internazionale dispone di un proprio sistema per la produzione di verdure e pomodori rubio Era uno di 12 frutti sono germogliati e maturati con successo Nell’ambito del cosiddetto progetto Verdure-05secondo la NASA.