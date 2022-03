NASA: il telescopio Webb ottiene una nuova impresa dopo aver catturato un’immagine nitida di una stella | Tecnica

Il James Webb Telescope della NASA ha realizzato un’immagine nitida di 2MASS J17554042 + 6551277, assicurando che il centro possa raccogliere luce da oggetti distanti e trasmetterla al loro strumento. Il telescopio in questione è ancora in fase di implementazione e adattamento, noto come “fine tuning”, nonostante un traguardo importante, come Agenzia andina.

L’obiettivo di Webb e NIRCam era l’obiettivo della stella luminosa; Tuttavia, l’ottica può catturare galassie e stelle. In questa fase, ciascuna parte dello specchio primario viene regolata per produrre un’immagine della stella stessa utilizzando lo strumento Nircam. Infine, l’ultima cattura ha un filtro rosso per migliorare il contrasto visivo.

Il una pentola Ha affermato che ogni parametro ottico ha superato le aspettative e non sono stati riscontrati problemi seri, contaminazioni o ostruzioni misurabili nel percorso ottico. ragnatela.

di Thomas ZurbuchenDirettore Associato di Direzione della missione scientifica della NASAha detto che “Il team di Webb ha deciso di costruire il telescopio più potente mai lanciato nello spazio” Per questa ragione “Crea un design visivo audace per raggiungere obiettivi scientifici impegnativi”. Il funzionario ha anche confermato che il telescopio ha detto darà risultati.

per questa parte, Ritva Keski KohaVicedirettore dell’elemento del telescopio ottico ragnatela Al Goddard Center della NASA La squadra ha detto Il telescopio allineato è completamente focalizzato su una stella e ha anche affermato che “la prestazione è al di sopra delle specifiche”..

Questo team è sulla buona strada per completare gli aspetti dell’allineamento degli elementi del telescopio ottico all’inizio di maggio, anche prima. Inoltre, Tra circa due mesi si concentreranno sulla preparazione degli strumenti scientifici.

Inoltre, le prime immagini a piena risoluzione e dati scientifici ragnatela Verrà pubblicato in estate.

Webb è il principale osservatorio mondiale di scienze spaziali. Il suo scopo è risolvere i misteri del nostro sistema solare ed esplorare le misteriose strutture e origini del nostro universo, tra le altre cose.