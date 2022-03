Nasce El Cau del Roure, un nuovo spazio espositivo per ‘artisti emergenti’

Valenzano. Dal 25 marzo Valencia avrà un nuovo spazio dedicato alla cultura. riguarda Cau del Roeruno spazio multidisciplinare che organizza attività di promozione dell’arte, mettendo in luce e valorizzando le proposte contemporanee di artisti emergenti.

L’idea del progetto è nata dal rapporto che i promotori hanno con artisti che hanno difficoltà ad entrare nelle gallerie “perché non ci sono spazi in cui promuovere e nuove promesse possono metterle in mostra e farle conoscere”.

Spettacolo Cau del Roer con la mostra Gli amici di Kaoche riunisce otto artisti provenienti da diversi paesi con diverse tecniche e stili, presso la sua sede in Carrer del Roure Valencià, 1.

Potremo così vedere i lavori di Marcos Facchio, Gianni Franceschini, Roberto Angell, Gary J. Kirkpatrick, Christian Germain, Kiki, Amparo Delgado e Remy Thomas, a cura di Paula Salinas Gras, laureata in Storia dell’Arte, conosce il lavoro degli artisti invitati a vedere oa farsi vedere– Un totale di 24 opere, di cui è stato pubblicato un “catalogo virtuale” con obiettivi, biografie dell’artista e caratteristiche delle opere.

Il progetto organizzerà anche diverse attività sia per gli adulti come una scuola di disegno e colorazione, laboratori individuali nelle varie discipline, e ovviamente attività per i più piccoli e le loro famiglie.

Esposizione in programma a breve guarda la ciambellaChe raccoglie i lavori di dieci fotografe, ed è seguito da un gruppo di dipinti a conclusione di questo primo trimestre Biologia di Marco Vaccio.