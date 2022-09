Nasce Enviroscale, la prima bilancia per misurare la sostenibilità energetica

Enviroscale è la prima valutazione di sostenibilità energetica in grado di identificare in modo semplice, oggettivo e affidabile l’origine e il grado di sostenibilità dell’energia che consumiamo. Si differenzia dalle altre piattaforme sul mercato perché consente di misurare se le buone pratiche sociali, ambientali e di governance sono rispettate nella produzione di energia.

La piattaforma Enviroscale consente ai consumatori di verificare facilmente la fonte dell’energia che consumano e di misurare la qualità dell’energia con un punteggio associato alla generazione di energia sostenibile da 0 a 100. Questo progetto innovativo è valido per entrambe le aziende consumatrici di energia, che potranno dimostrare l’origine pulita e responsabile dell’energia che utilizzano, nonché per le aziende commerciali che potranno dimostrare l’origine sostenibile dell’energia che forniscono ai propri clienti.

L’energia certificata Enviroscale sarà venduta attraverso i marketer, tra i quali lo sono già prossima energia S Giovanni Energia. Essere parte di questa piattaforma consentirà loro di espandere la propria proposta di valore ai propri clienti e garantire non solo la fonte di energia rinnovabile, ma anche la sua generazione sostenibile. La qualità della certificazione di tale valutazione sarà misurata da una società indipendente che sarà responsabile della verifica delle informazioni per garantirne l’affidabilità.

tecnologia blockchain

secondo Jorge MoralesPróxima Energía, Direttore Generale, “I nostri clienti non sono più soddisfatti di sapere che l’energia che acquistano è rinnovabile ogni anno, ma vogliono anche sapere quali piante la producono in tempo reale e quanto sia sostenibile. Enviroscale copre entrambe le parti, consentendo noi per aumentare drasticamente la trasparenza offerta ai nostri clienti”.

Bluetooth, una società IBM Corporation S KIO Reti Sono le prime aziende che consumeranno energia certificata da Enviroscale; Una società di servizi professionali Hey Ha espresso un forte interesse per i consumi energetici certificati da Enviroscale, dimostrando il suo forte impegno per la sostenibilità.

Inoltre, IBM, insieme a Blocknitivouna società specializzata nel tracciamento delle operazioni attraverso la blockchain, è stata coinvolta nello sviluppo del progetto come fornitori di tecnologia.

Certificato Rivoluzionario

Enviroscale è la prima azienda nata dal programma di imprenditorialità interna di Soltec e sarà incubata da Aurora, l’acceleratore introdotto sul mercato nel 2021 e sostenuto da EnerTIC e dalla Federazione Fotovoltaica Spagnola (UNEF).

La vitalità è arrivata José Donosoamministratore delegato di UNEF, “Questa è una certificazione rivoluzionaria che aiuterà a differenziare i generatori di energia rinnovabile da quelli che lo fanno in modo sostenibile”. “Si tratta di un progetto fondamentale nella società odierna che aggiunge un valore significativo ai nostri sviluppi e stabilisce uno standard strettamente correlato al settore”, ha aggiunto.

La misurazione si basa sulla tecnologia blockchain che, unita all’Internet of Things e alla potenziale applicazione dell’intelligenza artificiale, garantisce che le informazioni registrate siano corrette e verificabili grazie alla sicurezza e all’immutabilità dei dati, basata su una tecnologia di logging distribuita e decentralizzata.

Enviroscale è un progetto rivoluzionario che fornisce strumenti chiave sulla strada verso la neutralità del carbonio, premiando la generazione di energia sostenibile, e ha già adottato le sue prime centrali solari, Kinanos Solar e Pañuelo Solar, entrambe situate nella regione di Murcia.