Il piano britannico per un futuro sistema di combattimento aereo si è ufficialmente unito ai piani già varati da Giappone e Italia. Primo Ministro del New England Rishi Sunakha dato il segnale iniziale per il cosiddetto Programma combattente globale (GCAP, la sua sintesi in inglese), “una nuova partnership e uno sforzo ambizioso tra Regno Unito, Giappone e Italia per fornire la prossima generazione di aerei da combattimento”. L’ufficio di Sunak ha definito l’alleanza come tale in una dichiarazione che la annunciava formalmente Questo è venuto alla luce poche settimane fa.

Venerdì il primo ministro britannico “ha lanciato la prima grande fase del progetto, che mira a spingere i confini di ciò che è stato raggiunto fino ad oggi nell’ingegneria spaziale utilizzando la forza e l’esperienza combinate delle industrie della tecnologia della difesa delle nostre nazioni”.

Nelle parole Segretario alla Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, “Questa partnership internazionale con l’Italia e il Giappone per sviluppare e progettare la prossima generazione di aerei da combattimento rappresenta la migliore collaborazione tra tecnologie di difesa all’avanguardia e competenze condivise tra i nostri Paesi”. Ha aggiunto che il piano “fornirà più posti di lavoro altamente qualificati e sicurezza a lungo termine in questo settore per la Gran Bretagna e i nostri alleati”.

Resta da vedere come questo influisca sulla creazione GCAP Per il progetto Future Air Combat System (NGWS/FCAS) è stata effettuata da parte loro da Germania, Francia e Spagna e nelle ultime settimane 18 mesi sta guadagnando slancio dopo una certa stagnazione A causa di divergenze di opinione tra le istituzioni interessate. In teoria potrebbe esserci una sana concorrenza tra i due programmi per realizzare il sistema migliore, ma molte voci di esperti avvertono da tempo che l’Europa non sarà in grado di competere nel futuro mercato dei caccia di sesta generazione. capace di Combina i tuoi diversi progetti insieme.

Alleati nella tempesta

Tokyo e Londra hanno annunciato lo scorso maggio che avrebbero consegnato un piano congiunto entro la fine dell’anno. Entrambi i paesi hanno in programma di sviluppare aerei da combattimento stealth (Furto) e la tecnologia che funziona in tandem con i droni che in parte definisce quelli che vengono chiamati jet da combattimento di sesta generazione. L’Italia, dal canto suo, è entrata a far parte del Regno Unito nel 2019 Per far parte di un progetto britannico progettato per sviluppare il futuro jet da combattimento TempestaE la Svezia ne fa parte, seppur negli ultimi mesi Un certo scetticismo è sorto da Stoccolma in base al loro livello di impegno nel progetto.