Nasce il primo Metasocial network al mondo per NFT

Il nuovo Metasocial network Woonkly.com È già una realtà. Un social network decentralizzato in cui tutti i post (foto, video, musica, podcast, foto…) vengono convertiti automaticamente in NTF. Inoltre, il contenuto è ospitato sui computer delle persone attraverso un sistema di archiviazione chiamato IPFS (Interplanetary File System).

Woonkly.com è un social network decentralizzato basato su Icone insostituibili (NFT). In esso, gli utenti possono creare il proprio profilo decentralizzato semplicemente collegandosi alla piattaforma utilizzando il proprio portafoglio metamask, creando post NFT e quindi vendendoli, acquistandoli, mettendoli all’asta e condividendoli.

In questo social network, gli utenti saranno in grado di Segui i tuoi amici, artisti preferiti, atleti e marchi, così come metaversi, gioca per vincere giochi, tra l’altro. Avranno anche la possibilità di commentare i post, come gli NFT, e salvarli per guardarli in seguito ed esplorare tra dozzine di categorie.

Il metaverso Saranno anche loro gli eroi, integrando e creando la più grande guida interattiva per i metaversi e il gioco per guadagnare ciò che c’è fino ad oggi, con infinite possibilità di crescita come mostrato nella loro tabella di marcia.

Sarà possibile lavorare all’interno del social network con varie criptovalute come ETH, BNB o AVAX, oltre che con WOOP, L’icona originale di Woonkly. WOOP offre vantaggi rispetto all’utilizzo di altre criptovalute che saranno disponibili anche per lavorare sul social network. Inoltre, nei prossimi mesi sarà possibile acquistare e vendere direttamente in dollari o euro, cosa che accelererà le acquisizioni della criptovaluta.

Nuove funzionalità su Woonkly.com

Tra i vantaggi che fornirà: Woonkly.com Questo distribuirebbe una parte di Spese Genera tra quelle persone che hanno quote WOOP nel social network. Il 100% delle commissioni totali viene riutilizzato nell’ecosistema woonkly per far crescere la piattaforma.

Inoltre, in modo distintivo, un’integrazione Sistema pubblicitario decentralizzato “Wonkley Ads”. In questo, il capitale degli inserzionisti viene distribuito direttamente al pubblico che consuma e condivide gli annunci.

Vista questa notizia, il CEO e fondatore di Woonklylabs.com, Daniele Santos, parla di cosa comporta il lancio di Woonkly.com:

“E’ un passo importante per il mondo degli NFT. Abbiamo interiorizzato il concetto di mercato, ma Fino ad ora non esisteva il social network NFT Nel suo senso più puro. Pertanto, abbiamo creato il social network pensando all’utente, in modo che chiunque possa farlo Crea il tuo NFT in un istante e fallo diventare virale praticamente senza alcuna conoscenza, oltre a connettere artisti, influencer, follower e giocatori alla loro esperienza allo stesso tempo.

Daniel Santos, CEO e fondatore di Woonkly Labs in una delle sue conferenze.

Il team di Woonkly.com sta lavorando per creare importanti alleanze con il calcio, la musica, il basket e altri settori. L’obiettivo è che le personalità rilevanti di questi settori creino i propri profili e carichino i propri NFT. Per fare ciò, Woonkly ha ottenuto un file campo privato in un GP Abu Dhabi a partire dal Formula 1 In cui riunirà molte celebrità del mondo della musica, dello sport e dell’industria blockchain, tra le altre.

Reti disponibili su Woonkly.com

rete sociale Woonkly.com esci in rete Ethereum e il Serie Smart Binance E tra poche settimane sulla rete delle valanghe con l’obiettivo di integrare Solana nel secondo trimestre del 2022. Inoltre, prosegue il lavoro sull’integrazione con altre reti e su un’applicazione mobile che faciliti l’esperienza dell’utente.

Grazie alla semplicità e alla velocità della sua interfaccia, chiunque può creare il proprio account Woonkly.com e il proprio NFT per l’argomento che desidera. Scopriranno anche nelle prossime date tutte le novità che si prepara a mano metaverso. Nasce così Woonkly.com, il Metasocial network di NFT che è già ai suoi primi passi.

Il token Woonkly.com si chiama Woonkly Power (WOOP), è cresciuto di oltre il 35% negli ultimi 7 giorni e ha una capitalizzazione di circa $ 100.000.000 e può essere acquistato su exchange come gate.io, xt.com, su BitBase.es E tutti i suoi negozi sono in Spagna o in modo decentralizzato su kubic.com.

Disclaimer: Il contenuto e i collegamenti forniti in questo articolo sono solo a scopo informativo. CriptoNoticias non fornisce raccomandazioni o consigli legali, finanziari o di investimento, né sostituisce la due diligence per ciascuna parte interessata. CriptoNoticias non sostiene alcun investimento o offerta simile promossa qui. Per maggiori informazioni clicca Qui.