Nasce Room, il nuovo format musicale creato appositamente per TikTok

Galleria Studio –inizio For Music — Lanciato Room, un nuovo formato musicale creato appositamente per la pubblicazione su TikTok, una piattaforma che ha collaborato allo sviluppo del formato.

Sotto , camera Sarà il palcoscenico dove gli artisti emergenti presenteranno le loro uscite musicali, che saranno distribuite da GRcordsl’etichetta musicale di recente creazione per Galleria Studio. «camera Ricrea la stanza del giovane di oggi, quello spazio intimo e personale da cui crea contenuti e allo stesso tempo li diffonde nel mondo”, condivide Guinness PinaE Responsabile del progetto a partire dal Galleria.

Lo scopo di questo formato è Entra in contatto con Jill per diventare un punto di riferimento per l’organizzazione e la promozione di giovani artisti su TikTok. Seguendo la logica dell’algoritmo della piattaforma, si ricerca la pervasività e la pervasività di queste sessioni musicali, migliorando così il percorso professionale di questi talenti emergenti. camera Intende anche posizionarsi come Uno standard globale per la musica in lingua spagnola su TikTok.

Connettere innovazione e musica

GRcordsNuova etichetta musicale Galleria StudioSi concentra sulla comunicazione Creatività, innovazione e musica. È specializzato nella gestione dei diritti di nuovi formati digitali su varie piattaforme da fluire e ambienti virtuali. Funzionerà anche su Genera e gestisci nuovi prodotti come NFTChe sarà presto lanciato e sarà legato agli artisti che si esibiranno nei suoi vari progetti.

Sessioni musicali camera rotolando In uno scatto consecutivo, ovvero in un’unica ripresa senza tagli o successive modifiche. Oltre al formato originale di tic tocI temi musicali possono anche essere riprodotti su piattaforme diverse da fluire (Amazon, Spotify, YouTube, tra gli altri) attraverso la propria distribuzione GRcords.