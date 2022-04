Nasce Twain, il primo software completo per la gestione degli hotel e la gestione delle entrate

Da tuinn Technology, la joint venture promossa da FNSrooms e Keytel, nasce tuinn, una soluzione sviluppata per portare sul mercato il primo software frictionless che unisce tutte le funzioni operative: channel management, vendita diretta, product management system e revenue management. Pertanto, la nuova soluzione copre le esigenze di qualsiasi struttura alberghiera o appartamento turistico nelle aree di gestione, marketing, distribuzione e politica dei prezzi.

Twin è una piattaforma interconnessa che consente il consolidamento di tutte le funzioni in un’unica soluzione con un sistema di front office per indirizzare tutte le prenotazioni e un altro sistema di back office per gestirle. È uno strumento globale sviluppato utilizzando le tecnologie più innovative e testato dagli albergatori per garantire che fornisca proposte adeguate alle realtà del settore.

Per quanto riguarda le PMS, tuinn si pone come un’eccellente soluzione di gestione alberghiera per tutte le attività legate alla prenotazione: check-in, check-out, incasso, fatturazione, addebiti e consumi e include un sistema di reporting completo, integrazione con fornitori di servizi e altro moduli aggiuntivi.

Nella parte channel manager, offre una gestione completa della distribuzione online su un’unica schermata e in modo semplice. Pertanto, lo strumento aggiorna disponibilità, prezzi e restrizioni da un’unica posizione, funziona rapidamente e sincronizza tutti i canali in una chiara ottimizzazione di tempo e inventario.

Allo stesso modo, il sito è progettato per promuovere la vendita diretta, con un sito con un motore di prenotazione integrato, un aspetto accattivante che si adatta allo stile di ogni hotel e pronto per ricevere prenotazioni con un solo clic. Infine, per quanto riguarda la politica dei prezzi, lavoriamo con uno strumento integrato che ci consente di aumentare la redditività dell’hotel applicando il prezzo corretto in ogni momento.

L’azienda ha piani di forte crescita per i prossimi anni. È che il programma si adatta alla realtà eterogenea dell’industria alberghiera indipendente in Europa e America Latina, che apre le porte a un grande mercato di hotel che, a seguito dell’impatto della pandemia, hanno aumentato i loro investimenti nella digitalizzazione, alla ricerca di una maggiore efficienza e di una maggiore performance di vendita.

Il progetto sarà guidato da Macarena Federiani, che agirà in qualità di CEO e che ha sottolineato che “il fatto di unire le nostre conoscenze e tecnologie con una solida base di clienti ha consentito a entrambi i partner di ridurre significativamente i tempi di lancio e la messa in servizio in movimento. tuinn will sviluppare il suo programma a 360 gradi in modo permanente.Il nostro obiettivo è essere albergatori soddisfatti dei clienti soddisfatti attraverso un approccio informale, cercando non solo il vantaggio per il cliente attraverso la loro esperienza dalla prenotazione alla partenza dall’hotel, ma anche dal proprietario dell’hotel, fornendo tecnologia che rende più facile la gestione dell’ospitalità. “Non invano, una delle affermazioni dell’azienda in inglese è “ospitalità”.

Il management di Keytel affronta la presentazione di questo programma rivoluzionario con il massimo entusiasmo: “Volevamo portare nell’hotel autonomo una risorsa e un sistema che fosse veramente all-in-one e che coprisse tutte le funzioni di cui un hotel aveva bisogno, qualcosa di unico che coprisse non solo le solite funzioni di un sistema PMS e di un channel manager.Il nostro obiettivo era aggiungere informazioni sulla gestione dei ricavi e farlo con un’applicazione semplice, facile da usare e intuitiva.Per questo abbiamo cercato una tecnologia molto potente in la maggior parte delle funzioni “core” del sistema di gestione delle prestazioni, già implementate in molti paesi e che possiamo integrare con tutti i contributi Distribuzione e comunicazione a 360 gradi per la vendita diretta Quando abbiamo incontrato il team di FNSrooms abbiamo capito che erano il partner perfetto per questo.”

A FNSrooms concordano sul fatto che tuinn è un prodotto unico e diverso: “Dopo oltre quindici anni come sviluppatori di tecnologia per hotel, vediamo una grande opportunità per lanciare questo programma che copre tutte le aree delle operazioni alberghiere. Inoltre, avere un partner come Keytel è una garanzia di successo per noi”.

Il presidente del gruppo Hotusa, Amancio López, ha annunciato che questo progetto risponde al costante impegno per l’innovazione dell’organizzazione che gestisce. Così, ha sottolineato, “la tecnologia acquisirà un ruolo sempre più centrale nell’hotel, permeando tutte le aree operative”.