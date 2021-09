Nasce un nuovo spazio per l’Unione Insegnanti

Ieri all’ESRN N°1 di Rocca, il lancio Fronte Unità Didattica (FUD) presso UnTER.





Richard Bergagno, del White Fiske Group e rappresentante del Fronte, ha fatto riferimento alla formazione di questo nuovo spazio sindacale, osservando che è stato formato da Assemblaggio Blanca Fiske, Raggruppamento Violeta, Raggruppamento Florencia Fossatti, La Fucsia, Leadership sui fronti in UnTER Sinco Saltos, Intermedio e Sezionale El Bolsón, Independientes.

All’evento hanno partecipato di persona e online tifosi provenienti da tutta la provincia, e sono stati presentati i principi e gli obiettivi della FUD, evidenziandone l’integrazione basata sul rispetto, la diversità e la pluralità di idee, creando la massima apertura per favorire la partecipazione popolare, e così Su Mettere in pratica e nel processo decisionale il valore orizzontale e la democratizzazione della parola.

Mercedes Sarin, di Agrupación Violeta, vicesegretario di UnTER Cinco Saltos e Barbara Palumbo di Agrupación Florencia Fossatti, hanno sottolineato l’importanza di tenere la più grande unità per realizzare il sindacato di cui hanno bisogno i lavoratori dell’istruzione e per ripristinare lo spazio per organizzare una vera difesa e conquista dei diritti.

Hanno affermato che il governo provinciale non sta adottando le misure necessarie per sostenere il diritto all’istruzione o alla salute pubblica nell’attuale complesso contesto e di fronte a questa situazione c’è il disagio sindacale, per il quale hanno chiesto la costruzione di UnTER con presenza nelle scuole che Garantire spazi democratici adeguati per definire misure che diano priorità agli insegnanti e una prospettiva di genere genuina quando si prendono decisioni politiche.

Con il medesimo atto sono stati presentati i candidati della Lista n. 1 della FUD per la partecipazione alle elezioni di facoltà per gli organi di graduatoria dell’istruzione primaria, primaria e secondaria, nonché per la Commissione di disciplina, che si svolgeranno il 6 ottobre