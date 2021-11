Nasdaq chiude in ribasso per il secondo giorno, la tecnologia perde secondo Reuters

* Con le banche che beneficiano di tassi di interesse più elevati, l’indice settoriale S&P 500 è aumentato. Goldman Sachs (NYSE:), JPMorgan (NYSE:) e Bank of America (NYSE:) hanno chiuso in rialzo.

“Il mercato sta subendo un breve colpo durante la settimana delle vacanze e sta prendendo una svolta dal recente aumento dei tassi di interesse, offrendo agli investitori un motivo in più per prendere profitti in un mercato sopravvalutato”, ha affermato Sam Stovall, chief strategist di CFRA Research Investments .

* Tesla e Microsoft (NASDAQ:): sono stati spenti per la maggior parte della sessione, con le aziende tra i maggiori oneri per S&P 500 e Nasdaq.

* Il tasso di crescita è diminuito e l’indice di valore è aumentato poiché gli investitori hanno venduto titoli sensibili all’aumento dei tassi di interesse e hanno acquistato azioni in settori come l’energia e la finanza.

(Reuters) – Martedì il Nasdaq ha chiuso in ribasso per la seconda sessione consecutiva, mentre la maggior parte del resto di Wall Street è stata mista poiché l’aumento dei rendimenti dei Treasury ha spinto gli investitori a vendere azioni di Tesla (NASDAQ::) e di altre grandi società tecnologiche.

© Reuters. immagine del file. I trader lavorano sul pavimento della Borsa di New York (NYSE), a New York, USA, 19 ottobre 2021. REUTERS/Brendan McDermid/

