Natalia Oreiro sceglie decorazioni zen e floreali per il suo spazio preferito della sua casa

Da quando hai aperto il tuo conto in Instagram – Durante la quarantena 2020- Natalia Oreiro Lo usa per raccontare e mostrare i dettagli della sua relazione intima, per sfoggiare il suo aspetto e per farsi conoscere un po’ di più attraverso post concisi e onesti.

il tuo posto sui social network, Tweet incorporato, è il suo “memoriale personale” che condivide con oltre un milione di follower. Questa settimana, ad esempio, ha condiviso un abito floreale di Natalia Antulin che lei stessa si definivazingara brunaQuesto è ciò che i suoi fan amano.

Insieme a Flores e base verde, indica un’altra foto che ha condiviso in un angolo della sua casa, con la stessa tavolozza di colori – verde, più rosa, viola e sfumature pastello – e un ornamento Fiori modellati, un elemento fashion e déco che l’artista ama.

Il tuo spazio decorativo preferito nella tua casa non è altro che uno spazio Angolo semplice della finestra, con una libreria e un paio di sedie. Ma molto privato e intimo.

È un ambiente di raccolta stile romantico e Cottagekor, che ricorda la vita di campagna, semplice e confortevole, con un’atmosfera zen e confortevole.

Base verde, floreale e pastello, elementi nello stile di Natalia Oreiro.

Sta tutto nei dettagli, a cominciare da star della scena: un giradischi da borsa Crosley, un pezzo cult per gli amanti della musica.

Vecchio giradischi, la cosa principale nello spazio.

Il giradischi di stile Antica Foderati con una stampa floreale, gli anni ’60 sono realizzati in legno, vinile, plastica e metallo. Accanto, illuminato dalla fioca luce di una piccola lampada retrò, puoi vedere l’album che stai ascoltando: “Garden for Attendees” di The Invisible Group da Luis Alberto Spinetta, pubblicato nel 1976.

Il colore è fondamentale nella vita di Natalia.

Libri, alcuni articoli da viaggio e souvenir sono combinati in un unico libro Biblioteca dipinto in una combinazione di Verdi condensato e blu tiffany.

Accanto ci sono due sedie che giocano in contrasto. Uno è un sedile di design, con la forma della mano destra del Buddha alzata, con le dita alzate e il palmo della mano verso l’esterno, simbolo di coraggio.

Oreiro è un fan dell’arredamento semplice e vintage.

L’altra sedia è più tradizionale ed è la classica Windsor, dipinta di giallo e imbottita con un romantico ritratto di un gatto.

Natalia Oreiro nell’angolo intimo della sua casa.

Un altro dettaglio dell’ambiente in miniatura di Natalia Oreiro nella sua casa è la carta da parati divisoria, una risorsa per evidenziare una striscia all’interno di uno spazio più ampio. E la decorazione stampata… fiori!

Oreiro ama le stampe floreali e botaniche, che sono sempre dettagli d’arredo romantici che esaltano l’aspetto dell’ambiente in cui vengono applicate.