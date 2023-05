Natalie Portman e Julianne Moore nel nuovo film di Todd Haynes

Nuovo film di Todd Haynes con Julianne Moore e Natalie Portman. (film assassini)

In vista dell’edizione 2023 del Festival di Cannes, è uscito il primo servizio fotografico del nuovo film di Todd Haynes, maggio dicembreche riunisce nello stesso progetto le vincitrici dell’Oscar Natalie Portman e Julianne Moore.

Posto diversi Rilasciata l’anteprima anticipata del lungometraggio in concorso al Festival di Cannes. Il film che è anche alla ricerca di un distributore al Marché du Film di quest’anno. Questa produzione segna la riunione di Moore e Hines dal loro film del 2002 lontano dal cielo (Lontano dal paradiso).

Il regista Todd Haynes è responsabile di questo progetto, che sarà presentato in anteprima a Cannes. (Reuters/Joanna Gerón)

Insieme a Moore e Portman, il film è interpretato anche da Charles Melton, che è diventato famoso per il suo ruolo di Reggie Mantle nella serie per adolescenti. Riverdale. Nella trama, Julian e Charles interpretano una coppia sposata la cui relazione di oltre 20 anni ha ispirato l’ossessione dei tabloid nazionali per scoprire di più sulle loro vite.

Ora che si prepara a mandare i suoi figli adulti al college, Milton fa i conti con il nido vuoto intorno ai 30. Un’attrice (Portman) si unisce alla famiglia per far loro da tutor per un film in uscita in cui interpreterà il personaggio di Moore. La coppia agisce sotto pressione, con il personaggio di Natalie che scava il più a fondo possibile per una performance onesta.

Charles Melton darebbe il partner emotivo al personaggio di Julianne Moore. (Reuters/Mario Anzoni)



Al primo sguardo al film, Portman e Moore si scontrano, poiché la Gracie di Moore sembra vivere la sua giornata normale, mentre la scrittrice Elizabeth sembra prendere appunti abbondanti sui dettagli della vita di Gracie (e sulla sua routine di trucco). Le cose sembrano già un po’ fuori strada e molto drammatiche.

Piper Korda, Elizabeth Yu e Gabriel Chung completano il cast nei panni dei figli Moore e Milton. Haynes dirigerà da una sceneggiatura di Sammy Burch, che ha sviluppato la storia con Alex Mechanic. Direttore della fotografia Christopher Blauvelt. Il team creativo è completato dallo scenografo Sam Lysenko, dal montatore Afonso Gonçalves, dalla costumista April Napier e dalla direttrice del casting Laura Rosenthal.

Diretto da Todd Haynes, con Julianne Moore. (caratteristiche di messa a fuoco)

Il film è stato girato in Georgia e terminato a novembre. Christopher Plofelt è il direttore della fotografia del film, insieme al resto del team creativo con lo scenografo Sam Lysenko, il montatore Afonso Gonçalves, la costumista April Napier e la direttrice del casting Laura Rosenthal.

Grant S. Johnson e Tyler W. Konney hanno finanziato e prodotto il progetto interamente attraverso le loro società, Project Infinity e Taylor e Dodge. Rocket Science gestirà la distribuzione internazionale, mentre la distribuzione nordamericana sarà gestita da CAA e UTA. ARP distribuirà il progetto in Francia.

Natalie Portman è co-protagonista di questo lungometraggio. (Reuters/David Swanson)

Portman e Sophie Maas producono attraverso il loro marchio MountainA, con i veterani indipendenti Kristen Vachon e Pamela Koffler per Killer Films e Jessica Elbaum e Will Ferrell per Gloria Sanchez. I produttori esecutivi includono Madeline K. Rudin, Thomas K. Richards, Lee Broda, Jeff Rice, Jonathan Monteparri, lo sceneggiatore Porsche, Alex Brown, Thorsten Schumacher e Claire Taylor.

Julianne Moore è una presenza fissa nei film di Todd Haynes. (Reuters/Maja Smijkowska)

Prima che questo film esca, puoi vedere Julianne Moore nel film Sharp: piano perfetto Disponibile su Apple TV +.

