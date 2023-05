Natalie Vertez è stata criticata per i suoi gesti durante le interviste alle candidate a Miss Perù 2023.

Natalie Vertez è stata criticata per i suoi gesti durante un’intervista a Miss Peru 2023 (TikTok)

Sempre meno per incontrare il nuovo Miss Perù 2023. I candidati si preparano per la serata finale e, come parte del concorso, hanno dovuto fare un colloquio davanti a lei Natalie Vertice, Olga Zumaran, Romina Lozano, Karen Schwartz e Alicia Ruvigno. Le reginette di bellezza erano incaricate di parlare con i candidati alla corona sia in spagnolo che in inglese.

organizzare Signorina Perù Ha pubblicato le voci di ogni concorrente sul suo account ufficiale su YouTube, senza immaginare che le posizioni di Natalie Vertice Ciò genererebbe polemiche. Ed è che centinaia di utenti hanno iniziato a criticare la modella per alcuni gesti che faceva sul viso quando ascoltava i concorrenti.

Attraverso la piattaforma TikTok e nello stesso video di YouTube, molti netizen hanno considerato l’host “Sei in tutto” Non era felice di far parte della giuria. Hanno anche indicato che era annoiata ad ascoltare i candidati, quindi non poteva nascondere il suo dispiacere.

“In tutte le interviste, quella era la faccia di Natalie Vertis? Non credo”, la faccia di Natalie dice tutto. Se è così annoiata, cosa ci fai lì “,” Perché Natalie è così seria? “,” La faccia di Natalie, per l’amor di Dio. Più simpatia”, alcuni dei commenti erano “Natalie Vertis non aveva nemmeno intenzione di nascondere che non era felice di vederli”.

D’altra parte, altri netizen hanno evidenziato Alicia Ruvigno E il suo modo di comunicare con i candidati. “Alicia è l’unica che fa stare bene gli altri, finché non si innervosiscono, e gli altri sono molto seri”, “Adoro l’atteggiamento di Alicia, così naturale”, “Oltre ad essere così carina, Alicia era molto comprensiva con i miei candidati ”, hanno scritto sui social media.

Finora, Natalie Vertice Non è stato giudicato. I suoi fedelissimi però l’hanno già difesa, affermando che i suoi gesti sono tipici di lei e che non è la prima volta che fa smorfie del genere.

attraverso i loro social network, Jessica Newton Ha annunciato la data del concorso di bellezza nazionale. Inoltre, ha confermato che è stato deciso in questo giorno dopo una conversazione con la produzione América Televisión.

Ieri (martedì 18 aprile) si è tenuta la riunione finale per la produzione del canale e si è confermata la data per il culmine di questa giornata. 18 maggio. Sì, il prossimo 18 maggio, dopo una lunga vacanza, dopo aver festeggiato la festa della mamma, saremo incoronati Miss Perù 2023″, dettagli della madre di Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Uno dei più commentati è stato il video di Nathaly Terrones, compagna di Pancho Rodríguez, per il suo nervosismo quando parlava in inglese. Come è noto, Terrones è una delle migliori candidate per essere incoronata Miss Perù 2023 perché, oltre alla sua grande somiglianza fisica con Janick Maceta, lavora come modella, vigile del fuoco volontaria e laureata in medicina umana. Questi risultati l’hanno portata a vincere il titolo di Miss Perù Lima Este.

Tuttavia, l’inglese non sarebbe la casa della bellissima giovane donna. Sebbene abbia risposto fluentemente alle domande in spagnolo durante la sua intervista ufficiale, lo stesso non è accaduto quando Natalie Vertes, nata negli Stati Uniti, gli ha chiesto cosa avrebbe fatto se avesse vinto il concorso nazionale, considerando che ha studiato medicina.

“Ci sono molte cose su cui mi piacerebbe lavorare con Miss Peru. Certo, dare voce alle persone che non hanno voce. Quando hai finito con la medicina, lavori all’estero… beh , non all’estero, stai lavorando fuori Lima. Ho fatto questo. non abbiamo e loro hanno bisogno. Quindi… vorrei alzare la voce per essere in salute e… per gli altri… per tutti i tipi di persone, ha risposto la modella, che ha respirato di sollievo quando ha finito A proposito di.