Nathaniel Sanchez e perché ha rifiutato di partecipare al ritorno di “AFHS”: “Abbiamo negoziato, ma c’erano alcune condizioni”

Nathaniel Sanchez ammette di essersi rifiutato di partecipare ad “Al Fondo Hay Sitio”. Cattura/TV America

Attrice peruviana Nathaniel Sanchez Ha ammesso che la produzione diIn fondo c'è una stanzaL'ho contattata per coordinare il ritorno di Fernanda de las Casas nella nona stagione della serie, che uscirà a giugno 2022, ma l'artista ha rifiutato l'offerta dopo una serie di trattative.

In un'intervista con un media locale. Nathaniel Sanchez Ha indicato che aveva già pensato di dimettersi dalla serie televisione americana Molto prima che andasse in onda, nel 2016. «Facevamo la stessa cosa da otto anni. “Non sai quanto sia stressante il ritmo del lavoro”, ha detto.

“Dato che ci avevano dato gli orari il giorno prima, non potevamo organizzarci, e gli esseri umani hanno bisogno di organizzarsi per poter organizzare la nostra vita. Ho imparato che si lavora per vivere”, ha appena rilasciato l'attrice la sua prima canzone musicale, aggiunta in un'intervista a El Comercio. Non si vive per lavorare.”

Nathaniel Sánchez ha dato vita a “Fernanda de las Casas” nelle prime otto stagioni di “Al Fondo Hay Sitio”.

L'attrice peruviana, partita per la Spagna nel 2019, ha rivelato di aver ricevuto un'offerta per partecipare a “Il ritorno di…In fondo c'è una stanza'. Sebbene desiderasse riprendere il ruolo di “Fernanda de las Casas”, non ha potuto firmare il contratto a causa della mancanza di coincidenza tra i suoi programmi e l'orario di registrazione.

“E nel 2022, quando la serie è tornata, mi hanno chiamato. Abbiamo negoziato, ma c'erano alcune condizioni che non potevamo soddisfare, come problemi di tempo e programma. Avevo bisogno di organizzarmi. Ho vissuto e vivo tuttora in Spagna. “Ma non sappiamo cosa potrebbe succedere.”

Secondo la serie TV América, Fernanda ha lasciato Joel Gonzalez e non hanno avuto figli insieme.

Attrice famosa Nathaniel Sanchez Ha dato una svolta sorprendente alla sua carriera entrando nel mondo della musica con il suo debutto come cantante. La sua prima canzone intitolata Bachata “Sono io che ti dico addio“che ora è disponibile al pubblico in vari Piattaforme digitali Incluso YouTube, Instagram e Spotify. Questa uscita rappresenta un notevole cambiamento nella direzione della sua carriera artistica verso nuovi orizzonti.

Questo nuovo volto di Sanchez Nel settore della musica non solo si è messo alla prova a livello personale, ma ha anche il vantaggio di collaborare con professionisti famosi. Partecipa alla preparazione di questa canzone Daniel de Guevara e Jorge CubaMentre la produzione era responsabile Musica di DH. Il lavoro di qualità è supportato da Mastering effettuato da Louis Pickett a Miami, noto per le sue collaborazioni con artisti di statura internazionale. Aggiunta di musicisti di prima classe come Hansel Sachs e Ukeles Aggiunge una ricchezza unica alla composizione, arricchendo l'esperienza di ascolto della canzone.

Nataniel Sánchez inizia la sua carriera da solista pubblicando la canzone “Soy yo la que te dice adiós”. (Catturato: @natanielsanchezv)

Oltre a questo passo importante nella sua carriera, Nathaniel Sanchez Ha condiviso il suo ritorno sui social PerùIl suo posto originale. Attualmente è dentro Lima sta promuovendo la sua nuova canzone e si sta godendo del tempo di qualità con la sua famiglia. Le aspettative per questa uscita sono alte, non solo per la sua consolidata fama come attrice, ma anche per la curiosità dei suoi follower e del pubblico in generale di vederla crescere in questa nuova fase artistica.