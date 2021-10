Nations League: partita di consolazione dell’Italia contro il Belgio

Abitare

In un gioco con più chic del previsto, Italia Terzo classificato in Associazione delle Nazioni UniteLa rapina di Pirro per il campione d’Europa significa sigillare il pass per il prossimo Mondiale, aggiungere punti alla classifica FIFA per accaparrarsi un posto come testa di serie. A Belgio Questa situazione lo rende meno ansioso perché da tre anni guida una classifica. Quando raggiunge grandi livelli, la squadra di allenatori Roberto Martinez Rimane sempre al di sotto delle aspettative. La sconfitta di Torino contro l’Italia potrebbe prima o poi farla cadere dal trono statistico.

2 Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, De Lorenzo, Emerson, Acerby, Parella (Kristen, min. 69), Manuel Locatelle, Lorenzo Bellegrini (Georgino, min. 69), Giacomo Rospa (64). 90 1 Cordois, Vertonghen, J. Denoir, Alderweireld, Costagne, Tylemans (de Bruyne, min. 58), Witzel, Carrasco (Trosard, min. 86), Vancagen, Patshuwai e Alexis Salemakers (Charles de Cadler, min. 58) Obiettivi 1-0 minuti 45: Barella. 2-0 minuti 64: Ferrandi. 2-1 minuti 85: Charles de Kettlere. cartellini gialli Vertonghen (min. 13), de Lorenzo (min. 29), Witzel (min. 55), Alderweireld (min. 62) ed Emerson (min. 81)

L’Italia ha mostrato la strada al Belgio. È stato coraggioso fin dall’inizio ad applicare pressione con il gas alto come me, a volte vibrante, ma ha mostrato muscoli. In una rissa segnata da aspetto formale e assenza (rischio e Lukaku non sono più con la squadra De Bruyne Ha passato la prima ora di gioco in panchina, dove sedevano Verratti, Giorgino e Insine), e l’Italia ha sfoggiato uno stemma simile a quello che lo ha portato al trono europeo lo scorso anno. Spiega lo schema di pressione sul portiere, che rende ogni partita una prova impegnativa per qualsiasi concorrente. Anche se questa volta non aveva abbastanza corpo per spiegarlo.

Ci sono molti cattivi e tipi per sfuggire allo stress in Belgio, ma è accompagnato da un vento deprimente. La fortuna e il punteggio lo hanno lasciato cadere in questo appuntamento. Per tre volte ha terminato il post. Venditori, ? E Carrasco li assaggiò. La squadra belga ha avuto più possibilità del calcio, ed era orgogliosa di non lasciarsi trasportare. Ma l’Italia ha vinto, ed è stata determinata. È riuscito a segnare nell’ultima mossa del primo tempo, ma Educato Mano nella mano con il formaggio frustrato. Il gol è arrivato su di lui nel primo attacco dopo la ripresa, un tiro dal limite della parella dopo un calcio d’angolo, una disattenzione difensiva in chiusura dei livelli di respinta.

De Bruyne è venuto in soccorso mentre il Belgio ha lottato con la sconfitta, un rigore di Gasten Chiesa, Nelle migliori salse di sempre, definisci il gioco. La Ferrari ha segnato e ha sollevato l’Italia, che è caduta pochi minuti dopo. Con i belgi ostinati e il loro sforzo che meritano gli italiani alla vittoria, a cinque minuti dalla fine, de Kettlere si è affrettato a difendere la vittoria sostituendo la distanza con gioielli, denti e gambe nuove. Spostare.

