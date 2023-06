Natty Natasha ha rilasciato una nuova versione di “La falta que me haces” e ha raccontato com’era la sua vita con Raphy Pina in prigione

Natty Natasha ha scritto “La falta que me haces” per il suo compagno, Raffi Pena, che è imprigionato a Porto Rico.

Naty Natascia È stata incoraggiata a condividere tutto ciò che stava passando per avere suo marito Ravi Bina In prigione dopo essere stato condannato a Porto Rico. La cantante dominicana ha eseguito una nuova versione, questa volta in bachata, del suo brano “La falta que me haces”, dedicato al suo compagno.

In un’intervista con “persone in spagnolo”E Nati Ha detto che con questa canzone sta cercando di trasmettere tutto ciò che ha tenuto nel suo cuore nell’ultimo anno, che ha dovuto affrontare da sola perché Ravi Bina è stata condannata a 36 mesi di prigione.

Quando ho cantato questa poesia alla cerimonia di premiazione [Latin American Music Awards] L’ho fatto per gioco, perché era un messaggio che volevo trasmettere a Raphy. Quel momento che per molti è stato un momento di vulnerabilità per Nati, è stato per me un momento di empowerment. Ha spiegato che era una canzone scritta da Joss Favela, che ha anche eseguito “The Best Version of Me”.

Per la cantante dominicana, il pubblico è stato ricettivo alla sua nuova canzone perché si sente identificato con il testo.

“Ma ho visto persone che lo dedicavano alle loro madri, ai loro partner, a persone che non erano con loro in quel momento, che erano in un altro paese, persone che erano mancate, che avevano bisogno di loro, che fossero vive o non. La vita… è stato molto toccante per me perché ‘Stai attraversando momenti difficili e ci sono anche persone che stanno attraversando momenti difficili’, ho detto, ‘e tu sostieni te stesso. È speciale, è magico.'”

Natty Natasha ha scritto “La falta que me haces” per il suo compagno, Raffi Pena, che è imprigionato a Porto Rico.

“Le persone hanno supportato molto, hanno supportato molto, continuano a supportarmi, e per me questo mi dà più energia, per continuare a lavorare di più, con più amore. Quella canzone che ho cantato in quel momento mi ha dato molto supporto.”

O ora ho deciso di farlo in bachata. Stavo pensando di lavorarci in bachata, ma un gruppo di musicisti della Repubblica ha avuto il coraggio di avviarlo prima di me e mi ha inviato un video dei musicisti, uno di loro suonava il basso, l’altro suonava la chitarra. L’hanno fatto, è pazzesco”.

traduttore “Non ricordo” Ha anche condiviso com’è crescere sua figlia da sola. Il cantante nota che sebbene ci sia molto dolore, è piccolo La vita di Isabella Lui è il tuo sostegno e ti aiuta ad andare avanti.

“Mi sveglia, è il mio orologio, è la mia sveglia, mi bacia, mi abbraccia per svegliarmi o mi tira per i capelli”. “È ancora a casa con me e i miei parenti, ma qui le insegno tutto quello che ha bisogno di imparare in questo momento (…). Quando viaggio, mi accompagna (…) Voglio che veda, senta e impari che mia madre lavora e per vedere tutto quello che faccio.

Continuare a leggere:

Il commovente messaggio della figlia di Bruce Willis: come vive la malattia e i problemi di salute del padre

Kim Cattrall tornerà nei panni di Samantha Jones in “And Just Like That”

Stanca del fatto che i suoi figli fossero vittime di bullismo, Shakira ha preso la drastica decisione di bandire i paparazzi