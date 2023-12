Naughty Dog annulla il gioco The Last of Us Online e conferma il lavoro su progetti che verranno annunciati

Pochi minuti fa, Naughty Dog lo ha reso ufficiale Qualcosa che purtroppo si prevedeva da tempo: The Last of Us Online è stato ufficialmente cancellatoO come lo sa la maggior parte della società Un’altra nostra fazione. Lo studio stesso ha fatto l’annuncio con A.J Accedi al tuo blogspiegando cosa ha portato a questa decisione poche settimane dopo la première della promettente rimasterizzazione di TLOU 2.

Naughty Dog ha deciso di concentrarsi sui giochi per giocatore singolo

Lui Sintesi generale della dichiarazione E lo è anche dopo aver investito tempo e risorse nello sviluppo Fazioni, mentre ci avviciniamo alla fine della produzione e vediamo gli obiettivi post-progetto del team realizzarsi; Ne ero consapevole Tempo e dedizione alla modalità online (fornendo contenuti e aggiornamenti per anni) finirà Influisce sui giochi per giocatore singolo. “O diventiamo uno studio dedicato al game-as-a-service, oppure andiamo avanti Concentrarsi sulle esperienze narrative Spetta a un giocatore determinarlo L’eredità del cane cattivo“Lo hanno spiegato nel comunicato.

Da questa parte, cane dispettoso Dà la chiusura finale Il che sembrava diventare un vero problema, visti i continui ritardi nel rilascio online di quell’aspetto Abbiamo imparato un po’. È senza dubbio una brutta notizia per coloro che Erano soddisfatti della precedente situazione online Elencati in L’ultimo di noi creativo.

Il comunicato si conclude con: Grazie a tutta la squadra Chi ha lavorato in questi anni Fazioni, anche se le cose non sono andate bene. ma anche, Sottolineano il lavoro su qualcosa di non detto per adesso.

“Possiede Più di un ambizioso gioco per giocatore singolo Noi di Naughty Dog siamo ansiosi di condividere di più sul futuro una volta che saremo pronti,” dicono. Chissà che non si tratti di qualcosa legato a The Last of Us – Parte 3 che tutti negano ma che, di sicuro, si avvererà prima o poi.