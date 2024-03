Navarro batte Sabalenka in tre set a Indian Wells

Emma Navarro ha sconfitto mercoledì la seconda testa di serie Aryna Sabalenka 6-3, 3-6, 6-2 raggiungendo i quarti di finale all'Indian Wells Open e celebrando la vittoria più importante della sua giovane carriera.

Il 22enne americano è 18-5 in questa stagione e guida il WTA Tour in vittorie accumulate. È anche 11-2 nelle partite da tre set. La campionessa universitaria 2021 è arrivata ai quarti di finale per la quarta volta quest'anno e per la prima volta nel campionato della categoria 1000 metri.

Navarro ha dichiarato in un'intervista in campo: “Sono riuscito a mantenere la mia aggressività nel rispondere ai colpi, anche se il suo servizio era davvero buono”. “Sono stato forte con i miei servizi nel terzo set e sono riuscito a metterle molta pressione per tutto il tempo. Penso che questo sia ciò che ha fatto la differenza”.

La Sabalenka bielorussa, che si è ripetuta come campionessa dell'Australian Open a gennaio, si è ritrovata sotto 1-4 nel terzo set e ha vinto solo un game in più prima che Navarro rompesse al suo secondo match point.

“Non è affatto facile affrontare un avversario come questo, così esperto e così talentuoso”, ha detto Navarro. Ha aggiunto: “Oggi è stato molto difficile per me, ma sono riuscito a giocare un buon tennis nei momenti importanti”.

Navarro ha vinto il titolo a Hobart all'inizio di quest'anno.

La collega americana Coco Gauff ha festeggiato il suo ventesimo compleanno con una vittoria per 6-0, 6-2 su Elise Mertens e si è piazzata tra le prime otto per il secondo anno consecutivo nel deserto della California meridionale.

Mertens, che ha sconfitto Naomi Osaka al terzo turno, è stato sotto 6-0, 2-0 prima di superare Gauff e poi ha reagito in una partita con cinque due al servizio per pareggiare sul 2-2. Ma Gauff ha dominato le ultime quattro partite portandosi in vantaggio per 4-0 nella sua carriera contro la belga.

Gauff è stata efficiente all'84% sulla prima di servizio e ha realizzato sei break point su otto.

Ha formato un due e uno zero con le mani per festeggiare il suo giorno speciale, con mamma Candy che ballava nel palco dei giocatori. Joffe ha spento le candeline su una torta fornita da Tennis Channel, poi l'ha presa e ne ha dato un morso.

La cinese Yuan Yu ha sconfitto la testa di serie numero 11 Daria Kasatkina 4-6, 6-4, 6-3 in due ore e mezza raggiungendo i suoi primi quarti di finale WTA 1000. Yuan ha sconfitto la testa di serie numero 8 Cuiwen Zheng nel secondo. tour e suoneremo con i Gauff la prossima volta.

Nella competizione maschile, la quarta testa di serie Daniil Medvedev ha avuto solo otto vincitori nella sua vittoria per 6-4, 6-4 sulla tredicesima testa di serie Grigor Dimitrov. Medvedev ha eseguito un knockdown per chiudere l'incontro e guadagnare la sua settima vittoria in 10 partite in carriera su Dimitrov.

Nel torneo n. 7, Holger Röhn ha sconfitto il campione del 2022 Taylor Fritz 2-6, 7-6 (2), 6-3. Nei quarti affronterà Medvedev.

Il norvegese Casper Ruud (nona testa di serie) è tornato per sconfiggere il veterano francese Gael Monfils 3-6, 7-6 (3), 6-4. Ruud è migliorato fino al 5-0 nelle partite decisive quest'anno.

L'italiano Luca Nardi non è riuscito a dare seguito alla sua enorme vittoria contro la testa di serie Novak Djokovic, e ha perso contro la testa di serie n. 17 Tommy Paul, 6-4, 6-3.

Paul ha puntato cinque assi e nessun doppio fallo. L'americano ha vinto il 78% dei punti sulla prima di servizio e ha parato l'unico break point che ha dovuto affrontare. Paul affronterà Ruud nei quarti di finale.