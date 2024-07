Navas salterà l’allenamento dopo giorni molto emozionanti

Jesus Navas è stata l’assenza più significativa nell’allenamento di venerdì A Donaueschingen, due giorni prima della finale. Il nano dei Palacios, che ha dovuto essere sostituito da Vivian al momento della partita, cercherà di aiutare la squadra come può nella corsa finale per la Coppa dei Campioni. E il, Pur sapendo che Carvajal giocherà titolare contro l’Inghilterra, cercherà di farsi trovare pronto, anche se solo per pochi minuti..

Navas, ha appreso AS, ha vissuto momenti molto emozionanti, persino lacrime, prima e dopo la partita contro la Francia in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione in nazionale. I suoi genitori e fratelli volevano stare con lui e sostenerlo in Germania, dove ha dimostrato ancora una volta il suo forte impegno con la nazionale.. Nella partita contro l’Albania, ha continuato l’intera partita zoppo per non punire Carvajal. E contro la Francia ha influito solo Mbappe, che ha rischiato il risultato sullo 0-1 quando le transizioni azzurre erano più pericolose; Il risultato è stato più che positivo.

Navas è rimasto in tirocinio in palestra e ha fatto il suo ultimo sforzo per essere disponibile per la finale Il che, se vincerà, gli permetterà di chiudere un grande cerchio. Jesus ha iniziato a suonare per Iniesta a Johannesburg. È l’unico giocatore spagnolo ad aver vinto la Coppa del Mondo, il Campionato Europeo e la Nations League, e darà il tocco finale alla sua carriera se riuscirà a vincere un altro titolo continentale con una nuova generazione.