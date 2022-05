Voci sulle specifiche dell’architettura RDNA3 Modificato in base ai dati forniti da Incorpora il tweet su Twitter. È ovvio che il numero di stream processor è cambiato nelle specifiche finali del chip Navi 31che sarà inferiore a quelli descritti.

Il Navi 31 avrà fino a 73 TFLOPS, non 92 TFLOPS come si dice

Far scorrere le informazioni anticipate Navi 31Chi usa l’architettura RDNA3, ci ha detto che avrà un totale di 15.360 stream processor. Tuttavia, le ultime informazioni note ci dicono che questo importo è stato ridotto a 12288 Processori di flusso.

In questo modo, le seguenti specifiche saranno per Navi 31: 12.288 stream processor e driver Shader, 12 Shader Array e 48 processori per gruppi di lavoro. Il numero di unità SP sarà inferiore del 20% rispetto a quanto riportato in precedenza.

AMD Navi III (RDNA 3)

Navi 31: 12288 SP, 48 WGP, 12 SA, 6 SE

Navi 32: 8192 SP, 32 WGP, 8 SA, 4 SE

Navi 33: 4096 SP, 16 WGP, 4 SA, 2 SE https://t.co/h46ytpdifo – Redfire (@Redfire75369) 2 maggio 2022

patata fritta Navi 32 Adesso ne avrà un po’ 8192 processori di flussoinferiore alle 10.240 unità precedentemente note.

Navi 33 Vedrà anche il numero di processori di streaming ridotto da 5.192 a 4.096 unità.

Tutto questo lo indica 92 TFLOPS Quanto discusso in un post precedente potrebbe non essere accurato. Con queste nuove specifiche, tale importo scenderà a 73 TFLOPS, purché vengano mantenuti 3,0 GHz.

Navi 31 vecchio → Nuove specifiche

60 WGP, 15’360 FP32 → 48 WGP, 12’288 FP32

A 3 GHz = 73 TFlops Navi 32 vecchio → Nuove specifiche

40 WGP, 10’240 FP32 → 32 WGP, 8’192 FP32 Navi 33 rimane lo stesso (16 WGP, 4096 FP32). Grazie Affidabile https://t.co/fdsrJT2aew – 3DCenter.org (@3DCenter_org) 2 maggio 2022

emm Pianificazione del rilascio di schede grafiche RX7000 Entro la fine dell’anno, per competere con la serie RTX 40 a partire dal nvidia che debutterà per la prima volta anche nella sua nuova architettura grafica “Ada Lovelace”. Vi terremo aggiornati con le novità di questi rilasci.