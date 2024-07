Naya Lasso, un disco precoce nato da “Skateboarding” | Giochi Olimpici di Parigi 2024

Mancavano solo tre mesi alla nascita di Naya Lasso, il 19 novembre 2008 a Bermio (Bizkaia), quando Rafa Nadal vinse l’oro ai Giochi di Pechino di quell’estate e Saul Craviotto salì sul gradino più alto del podio nel K2 500 e Rudy . Fernandez ha lasciato un poster memorabile con il gol contro Dwight Howard nella finale olimpica di basket contro gli Stati Uniti. Tuttavia, nonostante questo divario generazionale, pattinatore I suoi 15 anni coincideranno con le tre leggende alle Olimpiadi di Parigi, dove sarà l’atleta più giovane tra i 382 atleti della delegazione spagnola. “È incredibile”, spiega Naya a EL PAÍS dalla California, dove è concentrata sulla preparazione della competizione.

Il record di velocità è determinato dalla disciplina e pattinandoApparso per la prima volta a Tokyo ed è uno sport per bambini. Segue la sua compagna Natalia Muñoz, che ha solo pochi giorni più di lei (compie il 26 settembre) e se riuscirà a salire sul podio, Laso diventerà la più giovane medagliata spagnola della storia nella categoria individuale. Olimpico già nelle ultime partite oro nell’esercizio strada (Come pattinare in strada, tra ringhiere e palchi) La giapponese Momiji Nishiya lo festeggiò a soli 13 anni, vincendo una medaglia d’argento nel giardino (Gareggiano su piste e piscine) Il premio è andato al connazionale Kokona Hiraki, che ha un anno meno di lui. L’atleta spagnola più giovane a competere alle Olimpiadi è stata la nuotatrice Antonia Real, che aveva 12 anni, 10 mesi e sei giorni quando si tuffò nella piscina del Montreal 76.

Tutta la timidezza di Naya Lasso nel parlare e raccontare la sua breve vita si trasforma in fiducia in se stessa e audacia sui pattini. Ha iniziato a sette anni imitando i giochi del fratello nel parco, a dodici anni era già campionessa spagnola e a quattordici si era classificata quinta alla sua prima Coppa del Mondo. A quindici anni sarà a Parigi dopo un bel periodo di paura. IL pattinatore È salito al quinto posto in classifica dopo aver vinto una gara mondiale a Dubai lo scorso marzo, ma ha riportato una frattura alla clavicola sinistra quando si è scontrato con un altro. corridore In allenamento in vista dei Giochi Preolimpici di Shanghai di maggio. In quell’evento e nel successivo turno di qualificazione, a Budapest a giugno, Laso non riuscì a segnare il punteggio minimo e ad assicurarsi così il biglietto per le Olimpiadi.

L’infortunio è praticamente rimarginato, anche se la preparazione è in ritardo rispetto al resto della squadra spagnola: Naya Laso, Giulia Benedetti, Dani León e Alan Kurtapitaart gareggiano nella giardinoE Natalia Muñoz strada. La squadra, guidata da Alan Goicoechea, si è concentrata per 12 giorni in California, dove ci sono strutture maggiori e migliori, e Laso ha prolungato la sua permanenza lì di una settimana per recuperare parte di ciò che aveva perso.

“Adoro la sensazione di libertà nello skate, pattinare con i miei amici e provare i trick finché non piacciono a tutti”, dice la giovane donna, che da bambina faceva surf e skateboard e che ha appena terminato il suo quarto anno di ESO e inizierà la scuola superiore. “Per me serve come modo di esprimermi.” Questo sarà dopo i Giochi di Parigi, dove spera di ottenere una sorpresa. Lui pattinando, che ha fatto il suo debutto olimpico a Tokio (c’erano già Giulia Benedetti e Dani León), sta crescendo in Spagna e per promuoverne la pratica è stato creato un circuito nazionale, l’Iberdrola Skating Series. È il luogo di nascita dei futuri olimpionici come Naya Lasso.