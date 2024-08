Nazionale Argentina: convocata da Lionel Scalloni che ha rifiutato Francia, Italia e Spagna

Una convocazione nella nazionale argentina è stata portata alla luce da Lionel Scalloni Questo lunedì, 19 agosto, per le partite contro Cile e Colombia corrispondenti alle date 7 e 8 delle qualificazioni sudamericane della CONMEBOL per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Egli ha chiarito che al posto di coloro che da tempo erano stati battezzati come “Europips” ha preso il posto una larga parte.

La verità è che almeno cinque giocatori di calcio su dodici Quelli invitati per l’occasione e non inseriti nella rosa dei campioni del Mondiale FIFA Qatar 2022, eranoAd un certo punto, Nell’orbita delle tre squadre più importanti del vecchio continente. Soprattutto da Francia, Italia e Spagna.

Un caso con enormi pubbliche relazioni Alessandro GarnachoDopo aver giocato nella Nazionale Under 18 della Spagna, ha optato per la sua terra natale, l’Argentina. Infatti, prima di raggiungere le tre partite minime che la FIFA deve difendere contro un’altra Nazionale, ha avvertito che non sta pensando alla Roja e che la sua mente è al 100% sull’Albiceleste.

D’altronde, con l’Italia, ci sono due esempi molto simili di attaccante del Manchester United. Da un lato, Valentino CarboniDa titolare degli Azzurri U17 nelle qualificazioni agli Europei, invece, Mattia SoleDa sottolineare la fedeltà alle sue radici che, sollecitato dal ct dell’Italia Luciano Spalletti, ha detto “no” perché voleva aspettare la Nazionale argentina. Quindi la nuovissima convocazione, al di là dei termini, è più che degna dell’attacco della Roma.

Valentin Carboni con la Nazionale Italiana. Grazie a: @gabriele_maltinti

Ma solo a loro due è stata data la possibilità di trasferirsi a Coverciano anziché nella proprietà di Ezeiza. Anche Giuliano SimeoneNato a Roma durante il processo contro il padre Solo Simeone nel Lazio. Anche se non è mai stato convocato, è stato nei radar come gli altri due citati o Matteo Retegui, che ha approfittato dell’improbabile convocazione di Lionel Scaloni.

Walter Benitez ha catturato l’attenzione di Didier Deschamps fin dal suo debutto a Quilmes con Ricardo Caruso Lombardi.

Walter Benitez Debutta nell’aprile 2014 nel primo Quilmes con Riccardo Caruso Lombardi. Dopo due stagioni viene ceduto al Nizza nel 2016. Nel quarto anno della sua permanenza, i movimenti iniziarono ad implementare la sua nazionalità nella Federcalcio francese. Didier Deschamps, Generale San Martin, nato a Chaco, Qatar 2022 si alternerà con Hugo Lloris.

Tuttavia, non hanno completato il processo di cittadinanzaAnche se è andato vicino a raggiungere la finale della Coppa del Mondo contro l’Argentina all’iconico Lusail, è stata una storia breve.

Tutti quelli convocati da Lionel Scalloni per le partite contro Cile e Colombia

Arcieri: Emiliano MartinezWalter Benitez, Juan Muzzo e Geronimo Rulli.

Difensori: Gonzalo Montel, Nahuel Molina, Christian RomeroGerman Pesella, Leonardo Balerdi, Nicolas Ottamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico e Valentin Fargo.

Centrocampisti: Leandro Paredes, Guido Rodriguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez e Rodrigo De Paul.

Conduce: Nicola GonzálezAlejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentin Carboni, Julian Alvarez, Lautaro Martinez e Valentin Castellanos.