Nazionale femminile della Spagna: Spagna – Germania: programma e dove guardare oggi in TV la partita della Coppa Arnold Clark

Spagna e Germania affrontare oggi Giovedì 17 febbraio in un 15:30 ora della Spagna in un Middlesbrough Riverside Stadium In una partita che incontra la prima giornata di Coppa Arnold ClarkÈ un torneo amichevole internazionale che si tiene sul suolo britannico. Sarà la sesta volta che le due squadre si affrontano dopo due pareggi e tre vittorie tedesche nelle precedenti cinque.

La Spagna è arrivata all’evento dopo aver vinto 16 partite consecutiveChe lo ha portato a qualificarsi per l’Europeo 2022 e a mettere sulla buona strada la sua qualificazione ai Mondiali 2023, e la squadra guidata da Jorge Vilda quest’anno torna a gareggiare nella prima finestra internazionale, con l’obiettivo di prepararsi al torneo . Campionato continentale la prossima estate.

La Germania ha ottenuto sei vittorie consecutive, consolidandola al terzo posto nella classifica FIFA. La selezione guidata da Martina Voss-Tecklenburg arriva a questa data con una squadra sostitutiva che ha causato molti infortuni a causa degli infortuni e del Corona virus.

Il palinsesto e il canale televisivo per vedere oggi la partita della Coppa Arnold Clark tra Spagna e Germania

la partita tra Spagna e Germania Dal primo giorno di Coppa Arnold Clark contestato oggi Middlesbrough Riverside Stadium in un 15:30 spagnolo Può essere visto dal vivo Telesport.

Puoi anche seguire il gioco elencandolo Marca radiofonica E con un commento diretto di MARCA.com. Da un’ora fa, segui l’anteprima e undici. Dopo la partita potrai leggere gli eventi, le dichiarazioni dei campioni e vedere il riepilogo contenente le migliori giocate e gol.