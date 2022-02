Nazionale peruviana: Ricardo Carrera incontra Gianluca Lapadula in Italia in vista del turno di qualificazione 2022

Perù vs. உருகுவே. | Foto: EFE

Il Nazionale peruviana È nella fase più cruciale dell’essere Qualificazione sudamericanaIn questo senso, l’allenatore è al quinto posto con le possibilità di qualificarsi ai Mondiali del Qatar 2022 Ricardo Carreca Cerca di concentrare tutti i suoi giocatori su questo obiettivo, motivo per cui è andato a incontrarsi in Italia Gianluca Lapadula Scopri anche il loro stato attuale nei prossimi tornei della competizione “Bicolore”.

Questa notizia è stata confermata dalla Federcalcio peruviana (FPF) Attraverso il suo account alternativo “Peruvian Selection” hanno filmato il momento in cui sia l’attaccante nazionale che il DD argentino si sono incontrati con l’allenatore fisico. “L’allenatore della nostra grande squadra, Ricardo Gareca e il bodybuilder Nestor Bonillo incontrano l’attaccante Gianluca Lapadula La nostra visione è fissata per l’ultima doppia giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar”.Legge la pubblicazione pubblicata dal Corpo Direttivo del Calcio in Perù tramite i social network.

L’incontro di Gianluca Lapadula con Ricardo Carreca e Nestor Bonillo in Italia.

Questo era stato annunciato prima “Tiger” sarà in tournée in Europa con Nestor Bonillo e parlerà con i giocatori di “Blank Viroza”.. Per poterli concentrare su queste importanti partite contro l’Uruguay a Montevideo e contro il Paraguay a Lima, sarà limitato se si avvicineranno all’evento della Coppa del Mondo.

Pensavano che sarebbe andato a vedere prima Renato Tobia A Vigo, ma avevano deciso di andare prima per l’attacco dei torinesi. Lapadula è ai ferri corti con il Benevento da più di un mese per uno scambio con l’allenatore Fabio Cazerta sulla sua partecipazione in rosa, che ha portato alla sua esclusione dalla rosa. Tuttavia, Le parti legali, sia il club che il giocatore, hanno dato la mano al turno E Gianluca è tornato ad allenarsi con gli altri compagni di squadra. Anche, Ha giocato pochi minuti nell’ultima vittoria per 4-1, che la sua squadra ha regalato al Como Serie Vescovo d’Italia, In una partita con Bonillo che supervisiona le azioni dell’attaccante Kareka.

Inoltre, come è noto, Lapatula ha un problema al setto a causa di un incidente in Copa America e Copa America nel 2021. L’altro è contro la Colombia Nell’ultima doppia giornata dei turni di qualificazione. Questa volta ha giocato con la maschera, ma è stato consigliato un chirurgo per evitare che questo problema fisico peggiorasse. Tuttavia, ‘Lapa’ avrebbe deciso di posticipare il trasferimento alla fine della stagione europeaFatta eccezione per la forma fisica e l’aiuto ai giocatori della nazionale nelle ultime partite contro Uruguay e Paraguay. In tal senso, Kareka avrebbe conosciuto le sue condizioni fisiche ‘in situ’ e avrebbe voluto parlare della questione a suo favore.

Gianluca Lapadula combatte un pallone con Rafael Santos Borré contro il Perù per ultimo. Barranquilla in Colombia.

L’attaccante peruviano è stato l’obiettivo principale per alzare il livello di attacco affrontato nell’ultima partita contro l’Ecuador. Dove non c’è, proprio per il problema di settembre. La sua vestibilità è molto alta per la sua assenza Paolo Guerrero e Jefferson Furfan (Entrambi per infortunio), sa prendere posizione e rispondere alle grandi aspettative che aveva.

Nel turno di qualificazione finora, Ha giocato 11 partite in cui è riuscito a realizzare 2 gol e fornito 2 assist aggiuntivi. . Inoltre, il suo stile di gioco duro con molti dialetti gli ha dato il fattore distinto che aveva con altri attaccanti in Perù. Sa come combattere i difensori rivali ed è costantemente alla ricerca di un obiettivo, quindi la sua presenza è fondamentale nel tentativo di qualificarsi per la Coppa del Mondo del Qatar 2022.

Altre visite karega

Ricardo Carrega prevede di visitare altri componenti di ‘Bicolor’ Renato Tobia, Miguel Arjo, Miguel Draco e Sergio Pena. Come ha notato il giornalista di ESPN PERU Gustavo Perralda, questo è con lo slogan di conversare con i loro club per vedere se riescono a ottenerli prima del prossimo doppio appuntamento e ottenere più tempo di allenamento.

