Nazionale spagnola con un giocatore contro l’Italia… dalle Figi!

S.Mi è stato detto che lo scoiattolo avrebbe viaggiato Espa Saltando da un albero all’altro Asturie dell’Almera. Beh, non si può più dire così… o il rugby spagnolo lo dimostra così. Il Scegli di giocare contro l’Italia Ci sarà un altro giocatore dalla Spagna sabato prossimo e nella loro formazione. Jerry Surumi taoista Il Isole Fiji nel 1994 E questa è la nuova divisione ‘XV del vicolo’.

Esordisce contro la squadra TransSulfine dopo aver trascorso diversi corsi di rugby nazionale. In tali città A Cceres, Burgos, Ourense o, per ora, La Vila Rugby. “Ho ricevuto Espa Perché non ci sono molti giocatori del mio paese, sì, non ci sono altri paesi così Francia. Ho parlato con il mio allenatore e ho deciso di provarlo io stesso Europa“, Egli ha detto segnare.

Poi uno shock culturale Figi Un riferimento al gioco della palla ovale, con vittorie come l’oro olimpico Sevens de Tokyo 2020, Nel frattempo Espa Non ha questa importanza. “È come una religione. Espa Succede nel calcio. Giochiamo da quando eravamo piccoli. Qui si comincia tardi, nel nostro paese si gioca a rugby da quando avevamo 3 anni. Ho molte famiglie legate a mio cugino che è un campione olimpico o qualcuno che gioca con la squadra nazionale. I primi 14 franchi“, Spiegare தவோைபரவி.

Mondiali in testa

Dopo l’infortunio si è unito alla squadra nazionale come divisione Toms Munila Lascia che ti aggiungo prima ‘Cappello’Diventa un internazionale spagnolo e cerca una nuova valuta Il mondo. “Questo è il nostro obiettivo, senza dubbio, abbiamo una buona squadra, lavoriamo bene e dovremmo cercare di arrivarci”, dice il giocatore. Rugby a costine.

Contro l’Italia Al centro del Complutens di Madrid Questo sarà probabilmente il primo passo nella selezione di un giocatore spagnolo dall’aspetto molto lontano (Espa Dista 30 ore di aereo). “Mi manca il mio paese, ma mi piace che la Spagna sia gastronomica e ci sia. L’ho abbracciato”, dice. ?.