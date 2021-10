Nazionale uruguaiana, in bilico per gli infortuni di Jimenez e de Arrascaeta

Questo contenuto è stato pubblicato il 08 ottobre 2021 – 18:15

Montevideo, 8 ottobre (EFE). – Gli infortuni di Georgian de Arrascaeta e Jose Maria Jimenez durante la partita di giovedì contro la Colombia nelle qualificazioni ai Mondiali sudamericani del 2022 hanno preparato La Celeste ad affrontare l’Argentina giovedì. Domenica.

Sebbene la causa dell’infortunio sia ancora sconosciuta, la verità è che sia il centrocampista brasiliano del Flamengo che il difensore dell’Atlético Madrid hanno dovuto richiedere un sostituto a causa di un fastidio muscolare.

In questo modo, l’Uruguay ha grandi dubbi sul classico Rio de la Plata, che si giocherà allo Stadio Monumental, a Buenos Aires, del club argentino River Plate.

Sebbene non sia stato confermato che questi due giocatori siano stati infortunati, l’allenatore, Oscar Washington Tabarez, ha detto giovedì in una conferenza stampa dopo l’incontro che era “difficile” che potessero ottenere minuti a causa dei pochi giorni che entrambi gli schermitori avevano, anche se non è successo. Ha escluso la possibilità di includerli nella partita del Brasile del 14.

La sconfitta che la squadra uruguaiana ha già confermato al 100% contro l’Argentina è la sconfitta del centrocampista Rodrigo Bentancur, che sarà squalificato per l’accumulo di cartellini gialli.

L’Uruguay si allenerà venerdì al Celeste Complex dopo il pareggio a reti inviolate contro la Colombia e lì inizierà la preparazione per la partita di domenica, che sarà il pensiero principale nella qualificazione per il Qatar, che è sempre più vicina.

Con un pareggio per 0-0, l’Uruguay è sceso al quarto posto con 16 punti, la stessa cifra dell’Ecuador, anche se ha accumulato un punteggio migliore.

Sono guidati da Brasile e Argentina con 27 e 19 punti, anche se una partita meno controversa, che è stata sospesa dalle autorità brasiliane a settembre a causa della formazione di giocatori argentini che giocano nella Premier League inglese. EFE

