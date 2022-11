Nazionalista radicale propone il ripristino della costituzione del Perù del 1979

Lo ha affermato in un breve comunicato che ha descritto la situazione come una grave crisi di governo derivante da quella che definisce una “lotta corrotta”, caratterizzata da “interpretazioni assurde” della nuova costituzione del 1993, prodotta dal duro governo di Alberto. Fujimori.

Di fronte a questa situazione, propone che entrambi i poteri ricorrano all’articolo 307 della “Costituzione dello Stato-nazione sovrano”, che è stata stabilita dall’Assemblea costituente nel 1979 e che ha segnato la fine del governo militare nazionalista (1968-1980) .

In questo modo, sostiene, sarà possibile ripristinare il vero stato di diritto, dirottato dal 5 aprile 1992, data dell’autogolpe operato da Fujimori che ha dato il via all’Assemblea Costituente del 1993 e all’attuale Magna Carta.

“Questa costituzione non perde la sua validità né cessa di operare con la forza o quando viene abrogata con qualsiasi mezzo diverso da quello che aveva lui stesso”, si legge nell’articolo della lettera del 1979 citato da Humala.

E credeva, dopo aver indicato che la crisi non sarebbe stata superata se non tornando al suddetto testo costituzionale, che, a differenza di questo testo, aveva un alto contenuto sociale e internazionale.

Ha aggiunto il messaggio dell’ex militare e del fratello dell’ex presidente, oltre che del primo. – Ufficiale Ollanta Humala.

L’ex nazionalista in divisa ha lanciato la sua campagna politica dopo aver scontato una lunga condanna lo scorso agosto di oltre 17 anni, per l’uccisione di quattro poliziotti, dichiaratisi non colpevoli, in una rivolta guidata da Humala nel 2005, a capo dell’esercito. riservisti.

Ha chiesto, senza successo, le dimissioni dell’allora governatore neoliberista Alejandro Toledo, attualmente in attesa negli Stati Uniti della sua estradizione chiesta dalla giustizia peruviana per essere processato per corruzione.

