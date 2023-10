Nazioni Unite per l’urbanizzazione sostenibile in occasione della Giornata mondiale delle città

Sebbene le Nazioni Unite riconoscano i benefici dello sviluppo urbano, come il potenziale per nuove forme di inclusione sociale, allo stesso tempo mettono in guardia da alcuni squilibri.

La disuguaglianza e l’esclusione sono diffuse nelle principali città, spesso a tassi superiori alla media nazionale, a scapito dello sviluppo sostenibile che serve a tutti.

L’agenzia ritiene che la pianificazione urbana sia fondamentale per preparare l’espansione ordinata delle città al fine di indirizzare gli investimenti, preparare le divisioni fondiarie e installare le infrastrutture di base prima della costruzione.

Gli esperti avvertono che riabilitare le aree improvvisate è complesso e molto più costoso.

La risposta all’aumento della popolazione urbana sembra portare o a un lungo processo di rafforzamento delle capacità per coordinare gli obiettivi e cooperare in modo efficace, oppure a una tendenza ad affrontare il bisogno urgente attraverso lo sviluppo delle infrastrutture senza tenere conto del primo.

Per questo motivo le Nazioni Unite chiedono di finanziare un futuro urbano sostenibile per tutti.

Allo stesso tempo, incoraggia anche le città a innovare e sperimentare, nonché a imparare le une dalle altre per accelerare questa trasformazione, ad esempio attraverso iniziative come le cosiddette “città gemelle” o reti di città.

Le statistiche confermano il disuguale equilibrio demografico tra campagna e città.

Fino al 2009, più persone vivevano fuori dalle aree urbane che al loro interno, tuttavia, circa il 55% della popolazione mondiale vive attualmente in paesi e città, e si prevede che il livello di urbanizzazione raggiungerà quasi il 70% entro il 2050.

La maggior parte di questa crescita demografica avverrà in Asia e Africa, in particolare Cina, India e Nigeria, dove i tassi di fertilità rimangono elevati.

/ebr