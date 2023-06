NBA 2K23, Jurassic Park Evolution 2 e le ultime novità PlayStation Plus di giugno | Cablato

Include personaggi come il Dr. Ian Malcolm (doppiato dall’originale Jeff Goldblum) o Claire Dearing (interpretata da Bryce Dallas Howard).

Gestirai il giardino meglio di quelli dei film? In effetti, “interpretare Dio è irresistibile per noi”.

Viaggio a Yumi. Come giuramento al suo maestro morente, il giovane spadaccino Hiroki ha giurato di proteggere il suo villaggio e le persone che ama da tutte le minacce.Affrontando la tragedia e vincolato dal dovere, un samurai solitario deve viaggiare oltre la vita e la morte per affrontare se stesso e tracciare la propria strada.

Trek to Yomi ha un’estetica in bianco e nero molto stravagante che evoca Kurosawa, e sebbene abbia un tema simile a quello del famoso Fantasma di Tsushimacon i suoi tocchi leggermente più violenti e un level design che permette di utilizzare un altro tipo di prospettiva lo contraddistingue.

Anche se hanno commentato che il Giocare È un po’ ripetitivo, non è un gioco molto lungo.

Se non hai spazio sulla tua console, ricordati di aggiungerlo alla tua libreria in modo da poterlo scaricare in un secondo momento, purché tu sia ancora abbonato a PS Plus.

Con l’avvicinarsi del 6 giugno, hai ancora qualche giorno per aggiungere i giochi di maggio: