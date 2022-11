NBA: 75 Migliori Lakers: Magic batte Kobe e Pau Gasol, per un impressionante 12° posto

Ilalla NBA, che è uno dei campionati più competitivi Il più prestigioso al mondo, è governato principalmente da due squadre che hanno cambiato la storia: i Boston Celtics ei Los Angeles Lakers. Hanno cambiato il corso di tutto e il secondo è diventato una squadra che si è innamorata sia della gente del posto che degli estranei. Un franchise innovativo e inquietante le cui stelle sono qualcos’altro. Uno di loro è Pau Gasol, nella sua storia basata sui suoi meriti. Condividendo i riflettori con nomi come Magic Johnson, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar o Wilt Chamberlain.

prestigioso presidente Il Los Angeles Times ha selezionato i 75 migliori giocatori che abbiano mai indossato l’oro e il viola. migliore e più pertinente. I suoi esperti, le voci autorizzate, le informazioni e il rapporto con il franchise hanno creato un accordo che domina Magic Johnson. Leader di ShowTime con cinque episodi (1980, 1982, 1985 e 1988) e tre premi MVP, E lo spirito di squadra che ha giocato in modo diverso e divertente. Era quasi perfetto.

Altri preferiranno Kobe Bryant, il punto di riferimento del franchising moderno. Il secondo in classifica con tre punti da -448 a 445- che ha cambiato l’era moderna. Attitudine, gioco, maestria, punti… e cinque tornei, con una media di 25 punti nei suoi 20 tornei. Il suo personaggio, nel frattempo, si innamora. Anche se ciò potrebbe anche determinare Magic per il primo posto.

Chiude il lussuoso podio Karim Abdul-Jabbar, Il miglior marcatore nella storia della NBA. 14 stagioni, cinque episodi e 22,1 punti a partita. Un gigante tra i giganti che ha cambiato la pallacanestro con fondamentali e un modo di vivere oltre la pista. Nella top ten, è accompagnato da Jerry West, Elgin Baylor, Shaquille O’Neal, LeBron James, George Mikan, James Worthy e Wilt Chamberlain. Dei dieci, la partecipazione più convertita è stata quella di LeBron, con un solo squillo. Ma, senza dubbio, il giocatore che ha riportato i Lakers ai vertici della NBA.

Pau Gasol, 12° posto

E in dodicesima posizione c’è la persona che ha cambiato tutto per la Spagna, Pau Gasol. Quello che ha collegato un’intera generazione e ha portato alla NBA un gioco fisico, ma analitico, con la virtù di passare, segnare e una mente eccezionale. Il posto dice tutto. Anche se potresti quasi dire che lo apprezzano di più come una leggenda della California. Lì sono pienamente consapevoli della “bestia” che ha indossato i loro colori.

Nel palmo della sua mano ci sono due anelli, e in essi sono riassunti alcuni numeri 17,7 punti a partita, 9,9 rimbalzi e 3,5 assist. Precisione del 52,2% e calcio di punizione del 78%. gigante. Formando un temibile duo con Kobe Bryant, che ha eliminato gli Orlando Magic di Dwight Howard, e i Boston Celtics di Kevin Garnett.. quasi nulla. Sul “Los Angeles Times” non hanno dubbi: “Future Hall of Famer”.

Chiedono anche qualcos’altro. Bill Blaschke, uno dei più famosi editorialisti, lo vede in una posizione bassa. LeBron “si piazza” piuttosto in alto, è un Laker, ha vinto un ring in una breve stagione a Los Angeles, ma sarà ricordato come una leggenda dei Cavaliers. Metterlo sopra James Worthy (9), Wilt Chamberlain (10) o Pau Gasol (12) sembra strano.