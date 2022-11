NBA: Adam Silver: “Non ho dubbi che Kyrie Irving non sia un antisemita”

Adam Argentoil commissario Nba, si è confermato convinto Keri Irving Non antisemita nonostante la grande polemica sulla regola Reti di Brooklyn Con i suoi post e le dichiarazioni sui social delle ultime settimane.

Silver ha detto in un’intervista con Il New York Times.

Tuttavia, il presidente della NBA, che ha incontrato il giocatore questa settimana, ha affermato che Irving deve passare attraverso un “processo” per chiudere il caso prima di tornare in tribunale.

“Che sia antisemita o meno, non ha nulla a che fare con il danno causato dalla pubblicazione di contenuti odiosi”, ha detto Silver, che è ebreo.

Ha anche notato che “la cosa più importante ora” è che il “pentimento” di Irving è “davvero autentico e reale”.

Irving è stato sospeso e pagato per almeno cinque partite dopo aver promosso un film antisemita su Twitter e inizialmente rifiutato di scusarsi apertamente.

Dopo aver appreso del rigore dei Nets, Irving si è scusato per la sua lettera, dopo diversi giorni di continui dribbling e di circondare verbalmente la controversia, nonostante fosse ancora separato dalla sua squadra NBA.

“A tutte le famiglie e le comunità ebraiche colpite e colpite dai miei post, sono profondamente dispiaciuto di averti causato dolore e mi scuso”, ha scritto nelle sue scuse.

Inoltre, la scorsa settimana Nike ha annunciato che avrebbe sospeso il suo rapporto di sponsorizzazione con Irving, iniziato nel 2011, affermando che “non c’è spazio per l’incitamento all’odio” nella sua azienda.

Irving, che in passato ha avuto altre polemiche come il suo rifiuto di vaccinarsi contro il coronavirus, ha pubblicato sul suo account Twitter, con 4,5 milioni di follower, un link Amazon al film “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America” ​​​​( 2018).

Il film è tratto da un libro omonimo pubblicato nel 2015, che, secondo la rivista Rolling Stone, include numerose affermazioni antisemite come “molti ebrei famosi” che hanno “confessato” di pregare “Satana o Lucifero”.

Nella sua descrizione su Amazon, il nastro afferma di aver “scoperto la vera identità dei Figli di Israele”.

Questo giovedì, LeBron James ha detto che Irving si era già scusato e “dovrebbe essere in grado di giocare” di nuovo con i Nets.

“Ti ho già detto che non appoggio la pubblicazione di messaggi offensivi. Continua, ma penso che Keri si sia scusato e dovrebbe essere in grado di riprodurlo. Questo è quello che penso. Semplice”, ha scritto LeBron su Twitter.

Questa nuova controversia su Irving arriva poco dopo che Kanye West è stato preso di mira per commenti antisemiti e provocazioni razziali che hanno portato marchi come Adidas e Balenciaga a rompere i loro contratti con il rapper.