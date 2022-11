NBA: Garuba gioca la sua partita migliore con i Rockets e viene notato nell’NBA come un efficace tiratore triplo

c.su di me 12 punti, 9 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate (pari al proprio record di stoppate) in 22 minutiSpagnolo Usman Garuba Ha svolto un ruolo di primo piano nella sorprendente vittoria di Houston Rockets (3-12) davanti ad alcuni Dallas Maverick in quale Luca Doncic Non ha giocato per il riposo (92-101).

Garuba, che era diventato sempre più radicato nella rotazione della panchina dei Rockets, ha ingaggiato A.J Tiro perfetto 5 su 5 (inclusi 2 su 2 3 indicatori) Ed esso era Giocatore con la migliore statistica +/- nella sua squadra con Kevin Porter Jr. (entrambi +16).

Con questo 2 di 2 in triplo Garuba ha avuto un’impressionante percentuale di successo dell’83% nei tiri da tre punti in questa stagione.

I Rockets, entrati in questa partita come la peggior squadra della NBA, avevano sette giocatori sopra i 10 punti con Kevin Porter Jr. (17 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) e Jalen Green (17 punti, 7 rimbalzi e 6 assist). marcatori.

Tim Hardaway Jr. (28 punti) e Christian Wood (26 punti e 8 rimbalzi) hanno preso il sopravvento sull’attacco fallito dei Mavericks (30,4% tiri dal campo, 21,8% da 3 punti).

Un esempio della brutta notte di Dallas in questo derby del Texas è che i loro cinque membri della squadra titolare hanno aggiunto solo 27 punti in totale.

Con l’assenza dell’argentino Doncic Facundo Campazzo, che non ha ancora avuto occasioni, ha giocato la sua partita con più minuti per i Mavericks al momento. E ha ottenuto 3 punti (1 su 7 dal campo), 2 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi in 23 minuti.