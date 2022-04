NBA: i Mavs si sono tagliati le dita per Doncic, capocannoniere di tutti i tempi nei playoff

Luca Doncic Sabato salterà la prima partita del primo turno della serie di qualificazioni contro Jazz e dentro Anticonformisti Si tenevano le dita dicendo che non c’era più. La base è discutibile anche per il secondo. Tensione al polpaccio sinistro durante il terzo quarto della partita finale di stagione regolare contro speroni. Viene da chiedersi cosa stesse facendo in una lotta già illogica.

Gli esami a cui è stato sottoposto hanno confermato che era stato contagiato da un periodo di guarigione incerto. Doncic ha lavorato con i servizi medici Mavs sin dal suo infortunio ed è stato visto camminare sul tapis roulant e pedalare su una cyclette. “E’ di buon umore e sembra che stia migliorando. Se è infortunato e non può giocare, non lo metteremo in pericolo e non lo metteremo in una situazione che peggiorerà le cose”.Come dice l’allenatore Mavs, Jason Kidd.

Non sarebbe la prima volta che il giocatore sloveno torna a giocare brillantemente nelle qualificazioni dopo aver superato problemi fisici. Nel 2020 c’erano dubbi fino all’ultimo minuto del quarto match contro clipper per colpa di Slogatura della caviglia, caviglia slogata e si è concluso con 43 punti, 17 rimbalzi e 11 assist La vittoria è culminata con un indicatore di 3 gradini indietro nella campana. E nel 2021 ne ho sofferto Ceppo cervicale Nella terza partita contro la stessa squadra di Los Angeles e pochi giorni dopo ha aggiunto 42 punti, otto rimbalzi e 14 assist Nella quinta scossa.

Il giocatore sloveno ha perso nel primo pareggio A Un duro colpo per la franchigia di Dallas che, con il fattore del tribunale locale a suo favore, sta cercando di superare il primo turno dei playoff dopo due eliminazioni anticipate contro i Clippers negli ultimi due turni. E questo nonostante la grande prestazione di Doncic, che lo ha reso titolare Il miglior marcatore nella storia della serie di titoli NBA. Sì, Michael Jordan si è accettato.

Un decimo sulla Giordania

I Mavericks hanno giocato 13 partite nei playoff, con una media di 33,5 punti. leggenda il Toro restare 33.4 Durante la sua carriera, ha giocato 179 incontri per il ring. I saldi sono, sì, ben diversi: 5-8 per lo sloveno, che deve ancora pareggiare, e 119-60 per ‘Air’ che ha aggiunto sei titoli senza perdere nessuna delle finali.

Questa stagione, Doncic si è conclusa con il nome Quinto marcatore della NBA (28,4 punti) nonché quinto miglior assistente (8,7), oltre ad aver aggiunto 9,1 rimbalzi.. Lungi dal ridursi nei playoff, le prestazioni di base tendono ad aumentare nei playoff. I Mavericks la perderanno ad inizio confronto con i Jazz. Spencer Dinwiddy S Galeno Bronson Dovranno guadagnare importanza per riempire il vuoto per il miracolo sloveno. Il time-out medio per i giocatori NBA che hanno subito questo infortunio durante questo ciclo è stato di 16 giorni.Secondo InStreetClothes.com. Si fidano di Dallas che in questo caso sarà meno.