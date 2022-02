NBA: Karl-Anthony Towns diventa il primo giocatore a vincere un torneo da 3 punti, battendo il record di Stephen Curry

Città di Karl Anthony In realtà ha fatto la storia di All Star diventando il primo giocatore ad essere dichiarato NBA Triple A Champion. Giocatore dei Minnesota Timberwolves, A 2.11 con una precisione del 41% Dal trio di questa stagione, ha conquistato la corona dopo aver colpito Tra Young e Luke Kennard Nella partita finale ha vinto Il record di punteggio (29 punti) è stato segnato da Stephen Curry e Devin Booker (28). È stato raggiunto nelle due edizioni precedenti.

Il giocatore del Minnesota ha aperto la finale con una prestazione da record, girando circa 20 dei suoi 27 tiri e mettendo più pressione sugli avversari, che non lo sopportavano. “Te l’avevo detto!”, Townes, 26 anni, ha gridato per celebrare la sua vittoria. “Voglio diventare il miglior tiratore di uomini alti della storia.”

vittoria sulla previsione

Il giocatore del Minnesota, che secondo i bookmaker ha meno probabilità di vincere la finale, è passato alla finale con 22 punti e ha pareggiato con Trae Young al primo turno, dominato da Kennard con 28 punti.

I giocatori che iniziano a scommettere come Zach Lavigne dei Chicago Bulls (14 punti), Fred Vanfleet dei Toronto Raptors (16), Desmond Payne dei Memphis Grizzlies (18) o CJ McCollum dei New Orleans Pelicans (19) Non avevano il loro giorno e furono facilmente raggiunti dalle città.

L’australiana Patty Mills, dei Brooklyn Nets (21), ha assaggiato il passaggio per la finale fino all’ultimo tiro di Trae Young, che lo ha ribaltato e ha effettuato il passaggio.