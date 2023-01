NBA: Kyrie Irving: “Se necessario, potrebbe segnare 50 punti ogni sera”

R è stato trovato.Si scopre che quando il Reti di Brooklyn Sono riusciti a trovare una certa regolarità e stanno ricominciando a emergere come favoriti dopo 12 vittorie consecutive. Kevin DurantE la loro presunta armonia salta nell’ariaS. In quel periodo di boom arrivarono quattro sconfitte consecutiveSono tornati per far precipitare il franchise in un mare di scetticismo.

Ma lei arriva Kyrie Irving per salvare la squadra dalla crisi. Almeno per un po’, però 48 punti contro i Jazz I primi Nets hanno vinto senza KD dopo un infortunio. Quella che segue ne è un’altra prova “Uncle Kyrie” è, se non altro, il ragazzo più insolito della NBA.

A un misterioso vigilante è stato chiesto di ottenere una risposta sul percorso delle malattie di Brooklyn e Ha dato la sua miglior partita in questa stagione. Abbastanza presto, il brillante giocatore spiegò che se la squadra avesse avuto bisogno di lui, avrebbe potuto segnare 50 gol ogni sera.

“Non credo che questo numero (50 per partita) sia un’aspettativa irrealistica, anzi, penso di poterlo fare se necessario.Irving stava quasi scherzando nelle parole al New York Post. Poi è andato ancora più seriamente:Ho fiducia nell’allenatore Jacques Vaughn che posso giocare nei momenti chiave. Siamo stati in grado di mantenere la relazione con cui è cresciuto il mio gioco. Quindi mi dà molta fiducia nel quarto trimestre poter giocare così”.

Irving ha commentato in parte dopo la sua esibizione anti-jazz Si trattava di sentirsi intrappolati (senza giocare) per troppo tempo. Poter uscire e giocare lo libera, e questo atteggiamento sembra aver condizionato anche il resto dei compagni. Tieni presente che i Nets avranno bisogno di più offerte di Kyrie per rimanere competitivi fino al ritorno di Durant.