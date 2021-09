NBA: La crudele presa in giro di George Carl sull’invecchiamento dei Lakers

SMolto è stato scritto sull’invecchiamento della forza lavoro Lakers Con l’avanzare del mercato dei giocatori. Invece di rinnovare il roster della squadra, come era l’idea originale un anno fa, i Lakers hanno firmato Giocatori molto vecchi Quell’attrezzatura completa è più vecchia della tosse. però, LeBron James Crede che l’arrivo di tanti dei “Greatest” non farà altro che mettere la squadra in condizione di vincere l’anello.

Tuttavia, quando un 70enne in pensione scherza sull’età della squadra, le cose si fanno più serie. Di Ex allenatore di Carmelo Anthony Ed era anche allenatore della squadra Real Madride gerog carlachi ha sparato scherno crudele Nelle reti intorno ai Lakers, che accusa di ricostruire, arriva un decennio dopo.

Karl basa il suo “phishing” sul fatto che I Lakers hanno sei dei 12 giocatori più anziani del campionato. E stanno per firmarne un altro, DeAndre Jordan, con un 33enne:

1. Udonis Haslem – Hit

2. Andre Iguodala – Guerrieri

3. Carmelo Anthony – Lakers

4. LeBron James – Lakers

5. Marc Gasol – Lakers

6. Paul Millsap – Reti

7. PJ Tucker – Calore

8. Chris Paul – I soli

9. La corona di Gibson – Knicks

10. Trevor Ariza – Lakers

11. Dwight Howard – Lakers

12. Rajon Rondo – Lakers

Attraverso il tunnel del tempo, questa attuale squadra di I Lakers saranno formidabili nel 2012-2013. LeBron James e Carmelo AntonE saranno quasi del tutto come tutte le stelle d’oriente, mentre Dwight Howard Way Russell Westbrook Saranno in Occidente. Rondo Era anche un All-Star prima di subire un terribile infortunio al ginocchio in quella stagione e Marco Gasol È stato eletto membro dell’All-Star Party un anno fa. Era già nell’élite.

L’unica persona che non sarà una star è Anthony Davis, nel suo anno da rookie, ma ormai era un giocatore eccezionale e potente. Chi avrebbe mai pensato che dopo 10 anni sarebbero finiti tutti con i Lakers?

Nonostante il ridicolo e le grandi somme di anni tra tutti e il passare del tempo, luiI Lakers hanno creato una squadra Che è salito in vetta tra i favoriti per vincere il titolo quest’anno. Almeno per esperienza non essere …