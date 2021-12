NBA: Ricky Rubio trasmette alla NBA la sua solidarietà alla Palma

IlIl personaggio di Ricky Rubio ha da tempo superato i confini del campo da basket. Il playmaker dei Cavaliers è molto più di un giocatore per via dei suoi messaggi e del suo lavoro al di fuori dello sport, soprattutto con la sua fondazione che combatte il cancro ai polmoni in termini di sensibilizzazione e prevenzione, e lavora con i giovani svantaggiati e disabili.

Ricky ha mostrato ancora una volta il suo sostegno al sociale nell’anteprima del match che ha visto la sua squadra contro i Bulls, arrivando allo stand indossando una maglietta di solidarietà con La Palma, l’isola delle Canarie punita da Cumbre Vega.

Dall’eruzione del vulcano del 19 settembre, non ha smesso di espellere la lava, che ha costretto molte città a evacuare e ha distrutto case e coltivazioni. Molte persone sono rimaste commosse e Ricky ha voluto mostrare il suo sostegno e la sua solidarietà in un gesto che ha sorpreso i giornalisti e il franchise di Cleveland.

I Cavaliers si sono rapidamente uniti al caso pubblicando sui social una foto della guardia del punto di accesso al padiglione. Hanno scritto “All with La Palma” con lo stemma NBA. Su Twitter il messaggio è già lì per 16.700 like. Grande gesto di Ricky, sempre attento ai temi sociali.