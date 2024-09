Ne ho creato uno riciclato al 100%.

Trina Solar ha dato una nuova svolta alla sostenibilità del settore fotovoltaico con il primo pannello solare al mondo in silicio completamente riciclato, dimostrando che è possibile riutilizzarlo senza comprometterne l’efficienza.

Contesto. I pannelli solari durano due o tre decenni prima di degradarsi in modo significativo. Il problema quindi è che non possono essere riciclati completamente oppure è molto costoso farlo.

Il telaio in alluminio non è un problema: viene separato dal pannello solare e riutilizzato. Il vetro protettivo per fotovoltaico è riciclabile al 95%. I wafer di silicio vengono separati mediante trattamento termico a 500°C. I restanti componenti vengono frantumati o separati mediante processi chimici per ottenere materiali riciclabili.

Nonna. Il produttore cinese Trina Solar ha creato Il primo pannello fotovoltaico in silicio cristallino completamente riciclato. Il segreto sta nelle 37 tecniche di riciclo brevettate dai suoi ricercatori, che consentono la separazione e il riutilizzo di silicio, alluminio, vetro e argento provenienti da moduli smaltiti per assemblare una nuova scheda altrettanto funzionale.

Le tecnologie includono agenti distaccanti sviluppati internamente, tecniche di incisione chimica per dissolvere materiali indesiderati e metodi per estrarre l’argento, un materiale problematico, attraverso la lavorazione a umido. I ricercatori sono stati in grado di riutilizzare tutti i componenti preziosi dei pannelli solari abbandonati, segnando una nuova pietra miliare in termini di sostenibilità per il settore.

Efficienza 20,7%. I pannelli solari riciclati al 100% di Trina Solar sono di tipo n con celle TOPcon (tunnel ossido contatto), una delle tecnologie più promettenti nei pannelli di silicio.

Nonostante la particolarità della sua costruzione, ha una potenza di oltre 645 watt e un’efficienza di conversione del 20,7%, che non è molto inferiore ai pannelli solari prodotti convenzionalmente, ma comunque inferiore al 25% raggiunto dai pannelli TOPCon appena usciti dalla fabbrica.

Riciclare e ricominciare. Attraverso questi dati, Trina Solar ha dimostrato che è possibile riutilizzare i materiali più preziosi provenienti dai pannelli solari scartati senza compromettere l’efficienza e la resistenza del nuovo pannello.

Si tratta di un risultato significativo considerando che molti paesi, inclusa l’Unione Europea, richiedono che l’80% dei materiali dei pannelli solari venga riciclato. È anche un primo passo verso un mondo in cui non avremo più bisogno di estrarre più metalli per produrre pannelli solari quando quelli che abbiamo smantellato si degradano.

Immagine | Trina solare

