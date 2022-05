Né il Presidente del Guatemala parteciperà al Vertice delle Americhe

Il presidente guatemalteco Alejandro Giamatti ha annunciato martedì che non parteciperà al Summit delle Americhe che si terrà a Los Angeles a giugno. Mentre leader come Messico e Bolivia hanno stabilito la loro presenza al forum.

Gli Stati Uniti, che ospitano l’evento, martedì hanno criticato la nomina del procuratore guatemalteco Consuelo Porras per altri quattro anni, nonostante il Dipartimento di Stato l’abbia inserita in un elenco di “agenti corrotti”.

Giamatti non ha gradito i commenti del Dipartimento di Stato. Non mi inviterà in cima. Ad ogni modo, ho inviato un messaggio che non sarei andato”.

L’ho detto e lo ripeterò all’ambasciatore di quella nazione [EE.UU.]che questo paese [Guatemala] Questa dimensione può essere [pequeño]”Finché sarò presidente, questo paese rispetta la sua sovranità”, ha detto il presidente durante un evento dell’ambasciata messicana nel suo paese.

I presidenti del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), e i presidenti della Bolivia, Luis Ars, hanno annunciato di aver condizionato i loro aiuti senza eccezioni.

“Ribadisco che il Vertice delle Americhe esclusi i paesi americani non sarà un Vertice completo delle Americhe, “E se l’esclusione delle nazioni sorelle continua, non vi parteciperò”.

“Se lei viene esclusa, se non tutti sono invitati, allora sarà rappresentato il governo messicano, ma io non andrò, sarò rappresentato dal ministro degli Esteri” Marcelo Ebrard, AMLO si è fatto avanti.

Gli Stati Uniti hanno deciso di escludere Cuba, Venezuela e Nicaragua dal Nono Vertice delle Americhe, in programma dal 6 al 10 giugno a Los Angeles con il tema “Costruire un futuro sostenibile, resiliente ed equo”.

Il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez Parilla aveva già denunciato l’esclusione da parte di Washington dell’Avana dai preparativi per il forum e le pressioni sui governi vicini che si oppongono a questa posizione.

Il capo della diplomazia cubana ha sottolineato che evitare la partecipazione di Cuba a quell’incontro sarebbe una grave battuta d’arresto storica e danneggerebbe gli obiettivi della consultazione.

(Con informazioni da spettatore)

Guarda anche: