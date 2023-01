Ne sono rimasti pochi! Questa Smart TV QLED da 65 pollici è in calo del 42%

E quando diciamo tutto Letteralmente tutto . C’è altro da vedere sovrapposto Tavola da 65 pollici È in cima a quello QLED Ha una risoluzione di 4K e ha HDR10 +. La cosa migliore di questo televisore al momento è che è sceso da quasi 1.600 euro 919 euro . Con specifiche che si addicono alla gamma più alta!

Ci sono momenti in cui vale la pena correre un po’, soprattutto quando c’è un affare come questo. Perché se quello che vuoi è risparmiare tanto rinnovando a televisione Oggi lo mettiamo su un vassoio. E non stiamo parlando di nessuna TV, ma di Samsung modello QE65Q83BAXXC . Ha assolutamente tutto!

Porta con sé ciò che è noto come Array completo dal vivoÈ un sistema di retroilluminazione responsabile dell’analisi di tutte le scene. Dopo averli analizzati, dà loro la migliore luminosità, contrasto e profondità. Certo, questo ha molto a che fare con il fatto che ce l’ha Processore di intelligenza artificialeIn grado di migliorare la qualità dell’immagine e del suono. E non importa esattamente quale sia la fonte dell’origine!

dentro Tizen Il sistema operativo di Samsung. Con questo, hai accesso a un app store abbastanza esteso, al fine di ottenere il massimo dalla tua TV. La verità è che si tratta di un dispositivo che combina perfettamente una qualità eccezionale, A taglia Molto buono e le sue specifiche sono in grado di lasciare a bocca aperta. E ora, a un prezzo competitivo!

Fallo!

Sebbene sia abbastanza grande, ha un design piatto Ti renderà facile metterlo dove vuoi. Inoltre, porta con sé il piede che è Noor Elegante e perfetto per servire con tutti i tipi di motivi senza attirare l’attenzione.

Se stavi aspettando l’occasione di avere una TV come questa, corri da PcComponentes! Perché è in calo del 42% rispetto al suo prezzo originale, anche se continua a offrire gli stessi vantaggi tipici di Fascia molto alta. Ve lo lasciamo a questo link così puoi ottenerlo. Ricorda: non è rimasto molto!