Negano la possibilità di partenza immediata per la Scozia dal Regno Unito

“Non credo che possiamo raggiungere la supremazia ora”, ha detto Russell a The Herald, “perché dobbiamo lavorare su una campagna coordinata”.

E un leader politico di un partito ha affermato che questo obiettivo potrebbe essere raggiunto sin dalla sua fondazione 89 anni fa, ha cercato l’indipendenza della Scozia dal Regno Unito, ma ha ritenuto che queste aspirazioni stiano diventando più difficili, dopo una serie di scandali che hanno colpito quel gruppo .

Ha commentato che nei miei cinquant’anni nel SNP questa è stata la peggiore e più profonda crisi interna che abbiamo visto nelle nostre file, almeno da quando sono alla guida di quel partito.

Nicola Sturgeon è stata costretta a dimettersi da primo ministro lo scorso febbraio a causa di uno scandalo che ha coinvolto suo marito Peter Morell, che si è dimesso da segretario esecutivo del SNP a metà marzo per irregolarità nell’appartenenza al partito.

Morel, che detiene la suddetta responsabilità dal 1999, è stato recentemente arrestato nell’ambito di un’indagine e sottoposto a 11 ore di interrogatorio della giuria, dopodiché si è dichiarato non colpevole, ma le indagini continuano.

Lo scandalo sembra aver colpito le aspirazioni dei nazionalisti scozzesi contrari all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, nota come Brexit, dopo che una decisione dell’Alta Corte ha vietato ogni tentativo di riavviare un referendum sulla sovranità.

Il 18 settembre 2014 al referendum hanno partecipato l’84,6 per cento degli iscritti in Scozia, di cui il 55,3 per cento si è espresso contro l’uscita da quella regione del Regno Unito e il 44,7 per cento ha sostenuto l’iniziativa.

jha/a