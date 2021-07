Negli Stati Uniti raccomandano alle persone già vaccinate di indossare la mascherina a casa mask

Le persone a Brooklyn, New York, indossano maschere in pubblico per affrontare l’aumento della malattia COVID-19 – REUTERS / Jeenah Moon

Di fronte a lui Il più alto numero giornaliero di persone infette dal virus corona negli Stati Uniti, A causa della circolazione di nuove varietà, le autorità Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CENTRO PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE) Studiano Consiglia alle persone di indossare la mascherina in casa anche se completamente vaccinate , Solo per città o regioni con alti tassi di trasferimento di COVID-19.

I funzionari sanitari federali ci credono ancora Coloro che sono completamente vaccinati indicano un livello di trasmissione molto basso, Secondo fonti. Tuttavia, hanno affermato che alcuni potrebbero avere più virus di quanto si pensasse in precedenza e potrebbero diffondere il virus ad altri.

L Dr. Anthony Fossie Confermato Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie Coloro che sono stati completamente vaccinati stanno generalmente valutando di rivedere le loro linee guida per raccomandare di ricominciare a indossare le mascherine. Molte città hanno iniziato a chiedere che anche le persone completamente vaccinate indossino maschere pubbliche. Ci sono eccezioni per coloro che si siedono a mangiare o bere in un ristorante o in un bar.

Lo scorso maggio, CDC ha ritirato l’ordine Synstrap per vaccinati negli Stati Uniti – REUTERS / Tami Chappell / File Photo

I funzionari sanitari continuano a insistere sul fatto che la migliore risposta al numero crescente di casi è vaccinare più americani. Fossie non ha detto quando potrebbero arrivare le nuove linee guida del CDC sulle mascherine, ma è in costante considerazione.

Lo scorso maggio, il CDC ha ritirato l’ordine Synstrap per i vaccinati negli Stati Uniti, ma Città come Los Angeles e Filadelfia hanno ristabilito questo mandato. Secondo gli esperti, l’interazione sociale e i livelli di rischio personale sono due fattori da considerare

I vaccini Covit hanno dimostrato di essere efficaci contro le versioni gravi della malattia che possono portare al ricovero in ospedale e alla morte. Ma gli esperti dicono Questo non è lo stesso per tutti e le persone devono considerare fattori come l’interazione sociale, i livelli di rischio personale e la propria tolleranza al rischio per determinare i propri interessi.

Ieri negli Stati Uniti ci sono stati più di 35.000 casi positivi di COVID-19 – REUTERS / Wolfgang Rattay / File Photo

Oggi l’America sperimenta due fatti legati al COVID. Da un lato, il Pericoloso aumento dei casi causato dalla variabilità delta, Il più contagioso fino ad oggi, Nelle zone a bassa vaccinazione, Che è stato notevolmente ridotto. E d’altra parte, il L’ottanta per cento di tutti gli adulti immunocompromessi ha un tasso medio di mortalità giornaliero di 200, che è molto inferiore a 3.500 durante le peggiori epidemie dello scorso inverno.

La direttrice del CDC Rochelle Valensky ha dichiarato la scorsa settimana che oltre il 97% dei ricoverati in ospedale non era stato vaccinato. Nel frattempo, Vivek Murthy, il massimo ufficiale medico del governo, ha dichiarato lo scorso fine settimana che il 99,5% dei decessi si è verificato tra i non rilevati.

Valensky ha sostenuto le raccomandazioni di May riguardo a Sinstrap, sottolineando la dichiarazione del CDC secondo cui le comunità e gli individui dovrebbero sempre considerare le condizioni locali. “Se ti trovi in ​​una zona con un alto tasso di casi e un basso tasso di vaccinazione (…), dovresti assolutamente indossare una maschera se non sei stato vaccinato”, Egli ha detto. Se hai ancora la “protezione eccezionale dei vaccini” puoi prendere la decisione personale di aggiungere strati protettivi, se lo desideri.

Il vaccino avanza in tutto il mondo, ma le varianti del virus corona diffondono l’infezione (foto di Grill Kudryavtsev / AFP)

Sinstraps sui mezzi pubblici

La scorsa settimana, un alto funzionario degli Stati Uniti ha firmato un ordine completo È stato affermato che l’uso di mascherine su quasi tutti i tipi di trasporto pubblico è uno strumento importante per prevenire la diffusione di COVID-19, Ancor prima che le regole di alcuni legislatori fossero finalizzate.

Marty Cetron, direttore della Global Migration and Isolation Division presso i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ha dichiarato giovedì a Reuters che l’ordine dello “stato attuale” dell’agenzia non dovrebbe essere revocato. “Le maschere sono davvero potenti e dobbiamo assicurarci che facciano parte del nostro arsenale“, ha annunciato in un’intervista. “Non solo indossiamo maschere per proteggerci, questo è ciò che ci sta a cuore ed esprimiamo per gli altri”.

Molte città richiedono l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici, ovvero nelle vie di trasporto – REUTERS / Loren Elliott

Le regole, che entreranno in vigore da gennaio, richiedono a tutti i passeggeri di indossare maschere negli aeroporti, barche, treni, metropolitane, autobus, taxi e roadshare e nei nodi di trasporto come aeroporti, terminal di autobus o traghetti, stazioni ferroviarie e della metropolitana e porti. “ La verità è che chi non è vaccinato è il più vulnerabile “La ventilazione potrebbe non essere ottimale, specialmente in un centro a traffico chiuso”, ha detto Cetron. “

Un gruppo di legislatori repubblicani questa settimana ha introdotto una legislazione che vieta l’ordine di indossare maschere sui trasporti pubblici, sostenendo che il numero crescente di americani vaccinati non ha più senso per loro. Il rappresentante repubblicano Andy Pix ha affermato che le regole sulla maschera per quanto riguarda il trasporto pubblico sono “messe in atto solo da coloro che si divertono a controllare la nostra vita quotidiana”.

