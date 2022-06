Neil Patrick Harris sarà il nuovo grande cattivo di Doctor Who

Madrid, 14 giugno (cultura e intrattenimento) –

Dopo averlo annunciato Ncuti Gatwa prenderà il sopravvento Dottore daLa serie ha firmato un nuovo cattivo. Neil Patrick Harrisnoto per i suoi ruoli in Come faccio a conoscere tua madre S Matrice della Resurrezione, darà vita al prossimo avversario. La firma alta che arriva insieme a Il 60° anniversario della leggendaria serie britannica Fantascienza.

Russell T. DavisIl presentatore della serie ha condiviso su Instagram la prima foto di Neil Patrick Harris che la ritrae. “Neil Patrick Harris, benvenuto a Cardiff, interpreta il più grande nemico che il Dottore abbia mai affrontato.. Un grande attore, un grande ragazzo, è un onore e un grido. Divertiti! “

“il mio attuale lavoro. Non sono mai stato così bello prima. Grazie per avermi invitato nel Whoniverse, Russell T. Davis. Farò del mio meglio per fare del mio peggio. Questo dottore non ha idea di cosa lo aspetti. E anche se lo sapesse… chi se ne frega?Neil Patrick Harris ha pubblicato sul suo profilo il nome del suo personaggio al momento sconosciuto.

Oltre a Harris e Gatwa, anche Jasmine Finney si unirà al cast nel ruolo di Rose. Saranno David Tennant e Catherine Tate ancora nei capitoli successivi. Doctor Who sta attualmente girando in Galles e andrà in onda nel 2023 come parte del 60° anniversario della produzione.

Dottore da È stato originariamente trasmesso dalla BBC dal 1963 al 1989. Ha interpretato il Dr. William Hartnell, Patrick Troutton, John Bertway, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy e Paul McGann. Inoltre, nello speciale del 1983 I cinque dottori, Richard Hurndall ha sostituito il defunto Hartnell come primo dottore. La BBC ha rianimato Doctor Who nel 2005. Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith e Peter Capaldi incarna il personaggio, mentre Jodi Whitaker Ha dato vita al tredicesimo dottore e lei è stata la prima donna ad assumere questo ruolo.

A parte il suo ruolo in Doctor Who, Harris ha in attesa di uscita la serie Unpaired e il film Anita, un film in cui condivide foto con Ashley Judd.