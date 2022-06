Nel paesaggio di Paul Signac c’è anche l’estate

Vicino a Genova, sulla Riviera Ligure, si trova il Capo di Noli, e Paul Signac iniziò a dipingere questo luogo, volendo ottenere un’intensa policromia: Per esercitarmi ho utilizzato i miei campioni di tinture per seta, intense e luminose. Li porterò, uno per uno, sulla tua tavola da disegno; Non voglio che rimanga un pollice del mascherino e ogni sezione della tavola girerà di lato. Se è troppo brillante, può sempre essere diluito un po’.Egli ha detto.

Tuttavia, per quanto ne sappiamo, non l’ha mitigato, ma piuttosto l’ha lasciato come inizialmente lo ha applicato e Capo Noli (1898) divenne l’apice dell’ebbrezza cromatica di questo autore, nato nel 1863 a Parigi. L’ambiente mediterraneo ha indubbiamente contribuito all’uso di tali toni focosi; Si sa che Signac amava viaggiare in questa zona da Saint-Tropez, dove visse tra il 1892 e il 1900; Da lì partì in barca a vela Olimpia Per esplorare i dintorni.

In natura, questo autore scoprì un nuovo colore che si ritrova nelle altre sue opere da allora: rocce rosse e bianche, orizzonti viola chiaro, macchie dorate del sole o sfumature blu, a testimonianza fedele dei suoi tentativi di portare l’aberrazione cromatica nella la massima intensità possibile.

Dalla morte del collega divisionista Georges Seurat, avvenuta nel 1891 e che Signac ha profondamente influenzato, questo artista si è concentrato sulla ricerca delle proprie strade, un’indipendenza essenzialmente in linea con lo zeitgeist del suo tempo, in questa libertà e armonia spesso discusse. Anche lo stesso Signac pianse Liberiamoci! Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di creare bellissime armonie; Si riferiva all’idea di dipingere imitando la natura, una percezione che aveva seguito fino ad allora. Gli sembrava che produrre una copia accurata e originale del paesaggio fosse una perdita di tempo negli anni successivi alla formulazione della teoria scientifica del colore da parte di un innovatore. Un bagno ad Asnieres.

Contrariamente ai suoi primi dipinti, Signac in questo momento non seguiva più la teoria degli insiemi applicando due toni contrastanti e Capo Noli Mostra una coesistenza di armoniche ed è privo di valori tonali molto diversi che vengono rivelati da pennellate orizzontali e verticali. Le rocce all’estrema sinistra e le piante a destra si moltiplicano con pennellate verticali, a seconda della loro struttura, del corso e del mare calmo, con pennellate orizzontali. D’altra parte, stimiamo che sia costituito da piccoli punti all’orizzonte, e verso la parte anteriore, con linee diagonali che si intersecano.

Con pennellate scheletriche, il pittore sottolinea i tasti che esprimono la composizione, che è straordinariamente equilibrata: ci sembra di guardare un paesaggio solare, senza tempo (anche se non universale). Quattro anni prima di lavorare su questo pezzo, Signac se ne andò, dicendo: Qualche anno fa mi sono sforzato di dimostrare agli altri, attraverso esperimenti scientifici, che quelle sfumature di blu, quei colori di giallo, quelle variazioni di verde esistono in natura. Adesso mi accontento di dire: dipingo così perché questa tecnica mi sembra la più adatta per ottenere il risultato più armonioso, colori più accesi e accesi… e perché mi piace. forte ragione.

Ben presto, nei primi anni del 20° secolo, Signac si dedicò continuamente alla pittura di edifici in riva al mare. Nelle viste dalla riva, ha catturato Notre-Dame de la Garde a Marsiglia, la Basilica di Santa Maria della Salute sul Canal Grande di Venezia, il faro di Biarritz, la città di La Rochelle o il porto di Saint-Tropez. . Come Monet O Daubigny, è andato anche in barca, come abbiamo detto, alla ricerca dei motivi delle sue opere, e lungo la strada ha trovato l’opportunità di rappresentare sottili riflessi di colori sulle onde. Inoltre, nel 1880, dipinse con il suo amico Armand Guillaume Viste di Parigi e paesaggi sotto l’evidente influenza di impressionismo.

Sorprendentemente, Signac non è stato formato, come molti dei suoi coetanei, all’École des Beaux-Arts (era ancora un tempo, soprattutto per generazioni dei più grandi impressionisti, che la formazione formale all’Accademia era ancora obbligatoria). Era un autodidatta e conobbe questa vicina avanguardia attraverso le sue stesse osservazioni e l’apprendimento che lei gli diede. surat, con il quale mantenne una stretta amicizia; Punteggiatura che ha segnato chiaramente il suo stile personale.

All’inizio del secolo scorso Monet seguiva un percorso sostanzialmente simile a quello di Signac: entrambi lavoravano con forme semplificate e colori dominanti. in Parlamento di Londra (Westminster Bridge)anche il primo utilizza lo stesso ambiente rosso-viola del secondo Palazzo dei Papi ad Avignone.

Questa enclave è stata formata da Signac in due versioni: la prima del 1900 che mostra la sua architettura monumentale alla luce del mattino; Il secondo è al tramonto. Questo palazzo fu costruito nel XIV secolo, quando molti papi risiedevano in questa città provenzale: per conferire dignità e splendore alla residenza papale, fu eretto un solido castello gotico, e la cattedrale di Notre-Dame-de-Dôme, accanto ad essa, fu allargato.

Il famoso ponte di Avignone sul Rodano (trovato fuori i Cantici) fu parzialmente distrutto nel XVII secolo e gli archi ancora conservati sono rappresentati dall’artista nella metà sinistra del quadro. Come Alfred Sisley Piscina Marly Le RoyTralasciando l’importanza storica di questo complesso architettonico, veniva utilizzato come elemento che permetteva di riflettere i giochi di colore al sorgere del sole.

La semplificazione degli elementi ha portato all’uso di più colore: l’edificio è stato ridotto alla sua sagoma e pochi dettagli sulla struttura interna. Il monumento è ancora riconoscibile con il tempio accanto, le piante sulla spiaggia e il ponte, mentre il cielo e l’acqua si mescolano negli occhi dello spettatore. L’energico palazzo brilla nella luce del mattino, come in una visione immortale, da una pianta ancora avvolta nell’ombra.