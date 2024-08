Nel secondo trimestre il grande magazzino Kohl’s ha generato un utile di 59,4 milioni di euro, con un aumento del 13,8%.

La catena di grandi magazzini statunitense Kohl’s ha riportato un utile netto di 66 milioni di dollari (59,4 milioni di euro) nel suo secondo trimestre fiscale terminato il 3 agosto, superiore del 13,8% rispetto a quello ottenuto nello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi totali di Kohl sono diminuiti del 4,2% a 3.732 milioni di dollari (3.359 milioni di euro), di cui 3.525 milioni di dollari (3.172 milioni di euro) sono dovuti alle vendite dell’azienda stessa e il resto ad altri ricavi. Da parte sua, sono state sostenute spese totali per 3.566 milioni di dollari (3.209 milioni di euro), ovvero il 4,4% in meno rispetto all’anno precedente. Già nei primi sei mesi fiscali arretrati, i profitti sono diminuiti del 45,8%, a 39 milioni di dollari (35,1 milioni di euro), mentre le fatture hanno fatto lo stesso del 4,7%, a 7.114 milioni di dollari (6.402 milioni di euro). “Durante il secondo trimestre, i nostri clienti sono diventati più cauti riguardo ai consumi, il che ha messo sotto pressione le nostre vendite, anche se i clienti effettuavano acquisti frequenti. Ciò ha messo in ombra gli ottimi risultati delle nostre aree chiave di crescita, come Sephora, decorazioni per la casa e articoli da regalo,” ha detto l’amministratore delegato di Kohl, Tom Kingsbury: “Consolidamento”. “In futuro, ci concentreremo sul garantire che l’importante lavoro che abbiamo svolto su prodotto, valore ed esperienza sia pienamente riconosciuto sia dai clienti nuovi che da quelli esistenti. Capitalizzeremo anche su nuove opportunità, come la nostra partnership con Babies ‘R’ e ‘. noi'”, ha aggiunto. Per l’intero anno, le vendite nette saranno inferiori tra il 4% e il 6% rispetto al 2023, anche se la società ha riferito che l’anno fiscale 2024 consiste di 52 settimane, una settimana in meno rispetto all’anno fiscale 2023 e quindi. Inoltre, il 13 agosto il Consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo trimestrale di 0,50 dollari (0,46 euro) per azione pagabile in contanti il ​​25 settembre ai possessori di. azioni così quotate alla chiusura del mercato azionario l’11 settembre.